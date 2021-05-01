«Слуги» общались с российскими пранкерами: те притворились соратниками Навального

Скандальные кремлевские пранкеры Вован и Лексус провели видеоконференцию с украинскими политиками о Крыме. Они притворились соратниками Навального и вели с депутатами провокационную беседу.

Соответствующее видео пранкеры выложили 29 апреля на свой ютуб-канал. Правда, разговор с украинскими политиками они порезали и смонтировали кусками.

Как пранкеры разыграли депутатов

Алексей Столяров «Лексус» представился политиком Леонидом Волковым, Владимир Кузнецов «Вован» был за Ивана Жданова. Оба являются сторонниками Алексея Навального, которого активно поддерживают публично

С кем общались пранкеры Вован и Лексус

Основную часть разговора, в которой были все указанные выше участники посвятили обсуждению позиции Навального по Крыму. Украинские депутаты хотели узнать о его текущих соображениях, ведь то, что он говорил ранее о Крыме – абсолютно коррелирует с тем, что думают они.

Пранкеры отбивались, что мол, слова о бутерброде были вырваны из контекста и это не является отношением Навального к Украине.