СМИ: К похищению Чауса могут быть причастны еще четверо украинцев

К похищению бывшего украинского судьи Николая Чауса причастны еще четверо украинцев, которые въехали в Молдову под вымышленными именами. Об этом говорится в совместном расследовании молдавского RiSE Moldova и украинского «Слідство.Інфо».

Журналисты проанализировали данные 20 граждан Украины, которые оказались в фокусе внимания молдавских следователей в связи с похищением Чауса в Кишиневе 3 апреля.

Помимо подозреваемого Эдуарда Ставицкого, выявилось, что еще четверо украинцев могут быть причастны к похищению судьи. За 10 дней до похищения, через пункт Тудора со стороны Одесской области рейсовым автобусом въехали 33-летний Алексей Нечаев и 36-летний Алексей Сотников.

Спустя два дня этим же путем на автобусе прибыли еще двое граждан Украины: 24-летний Андрей Бородинов и 50-летний Сергей Гончар. Оба жили в одном отеле в Кишиневе в соседних номерах. При этом Гончар заплатил за два номера наличными.

Через шесть часов после похищения Чауса, указанные лица, кроме Гончара, покинули Молдову через пункт Тудора. Источники в пограничной полиции Молдовы сообщили, что до 27 апреля человек по фамилии Гончар не покидал страну.

Согласно данным следствия, украинцы жили гостиницах в Кишиневе и арендовали авто, в том числе с GPS-трекером, благодаря чему удалось установить их маршрут. Некоторые из упомянутых лиц несколько дней подряд ездили в районе, где проживал Чаус.

Журналисты считают, что все четверо въехали в Молдову по документам на имя несуществующих людей. Источники в украинских правоохранительных органах сообщили, что в реестре налогоплательщиков нет людей по имени Алексей Нечаев и Алексей Сотников, рожденных в даты, которые указаны в предъявленных в Молдове паспортах.

После проверки имен Гончара и Бородинова не удалось идентифицировать ни одного человека с теми же данными, что были указаны в их паспортах. При этом оказалось, что так называемый Бородинов получил удостоверение личности за неделю до прибытия в Молдову.