В США начали расследование первоапрельского переименования Volkswagen

Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование после того, американское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen в шутку объявило о смене названия на Voltswagen, пишет Der Spiegel.

Как отмечает издание, расследование находится на начальной стадии. В начале апреля Комиссия запросила информацию у штаб-квартиры Volkswagen в Германии. Представитель автоконцерна подтвердил это. Volkswagen сотрудничает с американским регулятором.

SEC изучает, как мнимое переименование концерна повлияло на стоимость акций компании.

В конце марта американский филиал Volkswagen объявил, что переименовывает себя в Voltswagen. Спустя некоторое время официальный представитель Volkswagen заявил, что информация о переименовании была первоапрельской шуткой.

Американские СМИ обвинили автоконцерн в введении в заблуждение. Необычную рекламную кампанию автопроизводитель оправдал выводом на рынок США электромобиля ID.4. По данным bloomberg, на фоне пиар-кампании стоимость депозитарных расписок Volkswagen, популярных у американских инвесторов, выросла на 12,5%.