Beauty-процедури Наді Дорофєєвої: який ритуал співачка ніколи не пропускає

Графік співачки Наді Дорофєєвої розписаний буквально по хвилинах. Вона встигає все: знімати кліпи і ролики для косметичного бренду, записувати нові пісні, репетирувати і навіть стати ведучою одного з випусків тревел-шоу “Орел&Решка. 10 років”, що показує Новий канал. Але навіть унайнасиченіші дні дівчина знайде місце у своєму графіку для тривалих банних процедур.

– У дитинстві ми жили великою родиною у квартирі, в душ ходили по черзі, підганяли одне одного, – зізналася Надя Дорофєєва. – Тому зараз душ для мене – місце щастя та любові. Я можу проводити там дуже багато часу!

Чималу частину цього часу дівчина витрачає на догляд за обличчям – вона не може піти спати, поки не змиє косметику.

– Головне для мене – очищення. Я дуже добре в кінці дня умиваюся – міцелярною водою, двофазною олійкою для зняття макіяжу, спеціальним гелем з водою, потім протираю обличчя тоніком і зволожую, – розповіла ведуча “Орла&Решки. 10 років” на Новому каналі. – Пам’ятайте: очистити шкіру – дуже важливо. Всякі креми можуть бути розводом, а от очищення – це те, що потрібно робити обов’язково.

: tvgid.ua