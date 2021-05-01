Подружки розіграли наречену і ледь не зіпсували весілля, але це відео того варте

Якби жертва розіграшу з цього відео знала, який сюрприз підготували їй подружки в день весілля, то точно б їх не запрошувала. Але тоді в нас не було б цього смішного відео, яке зібрало у TikTok більше 8 мільйонів переглядів.

Ролик починається з того, що ми бачимо компанію подружок нареченої, одягнених у сукні фіолетовго кольору. Усі тримають в руках букети з білими квітами.

Здавалося б, нічого дивного. Однак, якщо поглянути трохи нижче, то можна побачити їхні ноги в гумовому взутті бренду Crocs.

Після цього на кадрах з’являється момент з реакцією нареченої на цей модний протест. Сказати, що вона була в шоці – нічого не сказати. За її виразом обличчя одразу стає зрозуміло, що дрес-код весілля не передбачав такого взуття.

Добре, що це був лише пранк!

: u-news.com.ua