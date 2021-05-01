Регіна Тодоренко зізналася, що готується народити другу дитину

30-річна Регіна Тодоренко не приховує, що кайфує від материнства. Разом із чоловіком Владом Топаловим вона виховує сина Михайла, якому два роки. Проте на одній дитині пара зупинятися не планує. Ведуча нерідко говорила в інтерв’ю, що мріє про велику родину. Повідомляє «Люкс ФМ».

Нещодавно Регіні знову поставили питання про поповнення в сімействі. “Чи плануєте ви другу дитину?”, – поцікавилися у знаменитості юзери Instagram. Відповідь Тодоренко була лаконічною: “Так!”.

Що ж, чекаємо на ще одного зіркового бейбіка. А поки милуємося-любуємося родинними фото Тодоренко й Тополава.

: trserial.net.ua