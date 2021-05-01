Київ офіційно вийшов з локдауну: що дозволено

Відсьогодні у Києві встановлено “жовтий” рівень епідемічної небезпеки. Відповідне рішення прийняли на засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС, передає УНН.

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З 1 травня Державна комісія з питань ТЕБ та НС вирішила скасувати “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території столиці та застосувала обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “жовтий” рівня епідемічної небезпеки.

Сьогодні весь громадський транспорт відновлює перевезення пасажирів без спеціальних перепусток. Водночас зберігаються санітарні обмеження щодо кількості пасажирів та обов’язкове носіння масок.

Також відновлять роботу ТРЦ та інші заклади торгівлі, що були зачинені під час повного локдауну, а також заклади громадського харчування, фітнес-центри. Однак, із дотриманням норм карантинної безпеки.

А з 5 травня Київ відновлює навчальний процес у закладах освіти, школах, дитсадках та вишах. Також буде відновлено прийом документів для вступу на навчання у перший клас.

: unn.com.ua