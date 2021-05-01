Штрафи для водіїв в Україні надсилатимуть за новими правилами

На засіданні 29 квітня Верховною Радою України було прийнято законопроєкт №5058 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов». 305 народних депутатів проголосували за прийняття даного законопроєкту.

Про це повідомляє журнал «Деньги».

Однією зі статей законопроєкту передбачено поштове відправлення копій постанови про правопорушення на адресу проживання порушника, у разі несплати ним штрафу протягом 10 днів з дня його винесення. Такі постанови раніше відправляли протягом 3-х днів.

Копії постанови щодо зафіксованих порушень ПДР, також згідно з документом, будуть направляти безпосередньо водіям, за допомогою спеціальних технічних засобів протягом 15 днів з дня винесення зазначеного документа. Цей термін раніше також становив 3 дні.

Варто відзначити, що розмір штрафів за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год зараз становить 255 грн, перевищення на 50 км/год і більше – 510 грн, а в разі аварійної ситуації через перевищення швидкості штраф складе 680 грн.

: slovoidilo.ua