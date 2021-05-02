Вчені назвали раціон, який підвищує ризик серцево-судинних хвороб

Вік учасників дослідження становив від 37 до 73 років, середній вік — 56 років.
Відповідне дослідження провели вчені з Оксфордського університету. Щоб вивчити вплив дієти на ризик серцево-судинних захворювань і смертності, автори проаналізували дані про здоров’я 116 806 чоловік. Вік учасників дослідження становив від 37 до 73 років, середній вік — 56 років.
Під час експерименту вони повідомляли про їжу, яку вживали. Кількість серцево-судинних захворювань і смертність розраховувалися з використанням даних реєстрації госпіталізацій і смертей до 2017 і 2020 років, повідомляє журнал BMC Medicine.
В результаті вчені визначили два найбільш небезпечних раціони, в яких:
багато шоколаду, кондитерських виробів, масла та білого хліба і мало свіжих фруктів та овочів;
багато підсолоджених цукром напоїв, фруктових соків, шоколаду, кондитерських виробів, цукру та консервів, мало масла та жирного сиру.
Дослідники виявили, що прихильники першої дієти були в основному чоловіками і частіше страждали ожирінням порівняно з тими, чия дієта не включала велику кількість цих продуктів. Вони, хоч і були молодше 60 років, мали більш високий ризик серцево-судинних захворювань, ніж люди старшого віку або ті, які не мали надмірної ваги.
Серед прихильників другого раціону виявилося більше жінок, і в них також виявився високий ризик серцево-судинних захворювань.
: greenpost.ua