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Наталія Могилевська вжалила Jerry Heil в обличчя кропивою під час зйомок

02.05.2021

Jerry Heil зустрілась із Наталією Могилевською під час зйомок нового сезону кулінарної телепередачі виробництва СТБ «МастерШеф». Цей сезон глядачі шоу матимуть змогу побачити вже влітку 2021. Особливістю новинки є те, що участь у програмі беруть українські зірки. У новому випуску сталась зустріч поколінь, серед яких – протистояння Jerry Heil та Наталії Могилевської.

Дві артистки зустрілись перед початком знімального процесу. Дівчата не були знайомі, та вирішили виправити ситуацію та привітатись. Могилевська тримала в руках букет із різними травами, серед яких навіть була кропива. Наталія жартома тицьнула букет Jerry, яка не підозрювала, з чого він складається та понюхала його. І результаті зірка отримала опік від кропиви. Могилевська відразу вибачилась за курйозний момент перед колегою.

Пізніше Jerry Heil виклала відео у свій Instagram і пожартувала, що у дитинстві її навіть батьки не били, а тут на шляху в шоу-бізнес чекали таке. Артистка також поділилась, що слід від кропиви залишився,та з таким виглядом вона продовжила зніматись у шоу.

 

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Публикация от 🫀YouTube & TikTok: JERRY HEIL (@thejerryheil)

: glianec.com

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