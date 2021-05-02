Драка Кивы и Маймана мешает Артуру Палатному вернуться в большую политику

Кум мэра Киева Виталия Кличко, бывший депутат ВРУ Артур Палатный начал выходить из тени, куда его загнали Игорь Коломойский и Андрей Богдан в начале президентства Владимира Зеленского, когда пытались продвинуть Александра Ткаченко в градоначальники столицы.

Палатный — самый токсичный актив Кличко, и команда решила, что он на время должен стать незаметным. По этой причине Артур не зашел в Киевсовет.

Но в последнее время технологи Кличко пришли к выводу, что опасность миновала. Активизации Палатного способствовала самостоятельная политическая игра спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Еще в июле 2020 года мы писали, что Разумков несколько лет подряд обслуживал Кличко как политтехнолог. Фирма Разумкова Ukrainian Politconsulting Group выстраивала для Кличко линию поведения в сложных ситуациях. Например, когда обвалился Шулявский мост.

Формально сотрудничество Разумкова и Кличко было скреплено трудоустройством друга и партнера спикера Василия Мокана помощником к Артуру Палатному. Но у Палатного и Разумкова есть и другие каналы тесного общения через общих бизнес-партнеров. Связующее звено спикера и мэра — это Артур.

В конце марта 2021-го Палатный, наконец, получил официальный статус — возглавил исполнительный комитет партии УДАР. В апреле он начал размещать на Фейсбуке платную рекламу — раскручивал себя.

И тут второе дыхание получила драка новоиспеченного кандидата наук по государственному управлению и депута от ОПЗЖ Ильи Кивы с мутным персонажем Михаилом Майманом, который связан с чеченцамииз семьи Рустама Джамбулатова.

Он также организовывал приезд в Украину двух граждан Российской Федерации — Рустама Чичаева и Валида Айдамирова как тренеров по боксу от Киевского отделения Федерации бокса, где вице-президентом является Артур Палатный.

Еще в прошлом году Палатный сумел пробить в прокуратуре «подозрение» Киве за драку с Майманом. А Кива через связи в Нацполе на днях организовал такое же подозрение Майману. Полиция согласилась, так как помнит Маймана в качестве организатора завоза чеченцев, которых они из страны выслали.

В итоге Майман и Кива поливают друг друга грязью, походу упоминая всуе Артура Палатного. Кива называет Маймана «проституткой Палатного», смотрящим от него за киевскими борделями. Майман аналогично высказывается о Киве и демонстрирует дружбу с Палатным перепостом его рекламных публикаций на Фейсбуке.

Палатному эта суета в момент его возвращения на полтическую арену ни к чему. Но повлиять на ситуацию он не может. Кива и Майман, разогревшись, становятся неуправляемыми.