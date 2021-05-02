Частный номер премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона 15 лет был доступен онлайн

Высшие должностные лица Великобритании уже посоветовали Джонсону наконец изменить номер телефона.

Как сообщает Корреспондент.net со ссылкой на BBC, контактный номер мобильного телефона Бориса Джонсона, главы правительства Соединенного Королевства, был доступен в интернете всем желающим в течение последних 15 лет.

Сообщается, что мобильный номер телефона Джонсона был указан внизу пресс-релиза, выпущенного в 2006 году, в то время, когда он возглавлял теневое министерство высшего образования.

«Этот документ с номером все того же телефона доступен в интернете и поныне», — сообщает агентство.

Высокопоставленные чиновники Британии уже посоветовали главе правительства изменить номер, поскольку есть опасения, что с ним «можно связаться напрямую кому не лень».

В свою очередь, канцелярия премьер-министра отказалась комментировать отчет, опубликованный на сайте Popbitch, свидетельствующий о том, что номер телефона Джонсона доступен в интернете всем, кто его искал.

После распространения информации номер отключили, однако представители премьер-министра пока не рассказали, будет ли он использоваться в будущем.

Бывший советник по нацбезопасности Великобритании Питер Рикеттс высказал предположение, что враждебные государства с развитыми кибертехнологиями или преступные группировки уже могут иметь доступ к номеру Джонсона.