Тищенко заставлял говорить главу таможни на границе, что венгры — друзья

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Николай Тищенко заставил главу таможни Закарпатской области называть венгров «друзьями». Об этом сообщает издание «Новое время».

Тищенко сначала заявил, что на таможне на украинско-венгерской границе «большие очереди», которые «видит вся страна». Потом депутат позвал главу таможни Николая Пожо, у которого требовал предоставить объяснения по поводу этих «больших очередей». Пожо ответил, что очередей на границе нет, однако Тищенко отметил, что очереди «разогнали, потому что он ехал».

«Слуга народа» говорил, что венгры являются «нашими соседями» и страной — главным стратегическим партнером.

«И не надо на них кивать, что они в чем-то виноваты. Они ни в чем не виноваты, они наши друзья», — сказал Тищенко.

После этого нардеп потребовал от главы украинской таможни несколько раз повторить, что «венгры — наши друзья», а также дважды сказать это на двух языках на видеокамеры.

«Чтобы я больше не слышал, что венгры в чем-то виноваты, потому что они там что-то пропускают, что-то нет», — заявил Тищенко.

Кроме того, народный депутат требовал от главы таможни выяснить, когда на границе достроят туалет.

После этого Тищенко, перейдя одной ногой линию границы между Украиной и Венгрией, спросил у венгерского пограничника, как у него дела. При этом он выражал возмущение, что у украинских пограничников нет таких дождевых костюмов, как у венгерских.

Потом депутат сказал венгерскому пограничнику, что он, как руководитель партии «Слуга народа» на Закарпатье и представитель президента Украины приехал для того, чтобы «поддерживать отношения между странами» и налаживать коммуникации.