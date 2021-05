Меган Маркл і принц Гаррі привітали Кейт Міддлтон і принца Вільяма з річницею весілля (фото)

Учора 39-річна Кейт Міддлтон і 38-річний принц Вільям відзначали 10-ту річницю весілля. Герцоги Кембриджські отримали багато привітань від рідних, близьких і шанувальників. І, як стверджують західні джерела, привітали їх і 39-річна Меган Маркл і 36-річний принц Гаррі.

Дзвонили подружжя своїм родичам у Великобританію або відправили їм листівку, не уточнюється. Привітання було особистим, і афішувати його герцоги Сассекські не стали.

Варто сказати, що зараз відносини двох пар натягнуті.

Після інтерв’ю Опрі Вінфрі, в якому Меган і Гаррі кинули тінь на королівську сім’ю і завдали удару по її репутації, деякі їхні родичі від них відвернулися.

І якщо Кейт Міддлтон пробачила пару (а Меган Маркл заявила, що та довела її до сліз перед весіллям з Гаррі), то Вільям все ще глибоко ображений на брата і його дружину і поки наслідувати приклад своєї дружини не може.

“Вільям не може змиритися з тим, як Меган поводилася з його дружиною. Кейт намагалася допомогти Меган розібратися в королівських обов’язках, але її зусилля постійно неправильно тлумачилися,” – відзначав інсайдер.

Як вважають королівські експерти, говорити про остаточне примирення двох пар поки рано. За їх словами, возз’єднання герцогів Кембриджських і Сассекських найближчим часом малоймовірно, особливо з огляду на той факт, що вони тепер живуть на різних континентах.

Але перші кроки, щоб налагодити відносини, вони вже роблять – недавно Гаррі вперше після інтерв’ю особисто поспілкувався зі своїм старшим братом. Влітку планується ще одна їх зустріч.

KING’S LYNN, ENGLAND – DECEMBER 25: (L-R) Prince William, Duke of Cambridge, Catherine, Duchess of Cambridge, Meghan, Duchess of Sussex and Prince Harry, Duke of Sussex arrive to attend Christmas Day Church service at Church of St Mary Magdalene on the Sandringham estate on December 25, 2018 in King’s Lynn, England. (Photo by Stephen Pond/Getty Images)

: ukrrain.com