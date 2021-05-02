Жители Таджикистана бульдозерами сносили дома в деревне на территории Кыргызстана

В деревне Арка на территории Кыргызстана жители Таджикистана бульдозерами сносили дома местных жителей.

На опубликованном видео жители деревни стоят и спокойно наблюдают, как бульдозер сносит жилые дома.

По словам главы Баткенской области Омурбека Суваналиева, после переговоров жители Таджикистана начали покидать киргизские села и отводить бульдозеры.

При этом официально власти обоих стран пока никак не комментируют ситуацию со сносом домов.

«Таджикская сторона после переговоров начала покидать кыргызские села и убирать бульдозеры», – отметил Омурбек Суваналиев.

Также стало известно, что военнослужащие Таджикистана покинули Баткенскую область, входящую в состав Кыргызстана.

Суваналиев подчеркнул, что обстановка в области спокойная, а дороги были разблокированы.