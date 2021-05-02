Москвич хочет продать пасхальный кулич почти за 350 тысяч гривен. Он утверждает, выпечке уже 20 лет

Житель Москвы выставил на продажу пасхальный кулич, который был испечен двадцать лет назад. Свой необычный лот россиянин назвал «редким артефактом» и оценил в 10 миллионов рублей (около 350 000 гривен).

Соответствующее объявление размещено на российском сайте для продажи товаров Авито.

В описании кулича указано, что его испекли в семье продавца и освятили в «старинном православном храме». с тех пор кулич был семейной реликвией и, по мнению россиянина, сохранился в первозданном виде, даже «до сего времени источает аромат ванили». Для освидетельствования возраста кулича продавец готов пройти любую экспертизу.

«В преддверии праздника Святой Пасхи Кулич становится ещё более символичным, и, возможно именно вы тот человек, который сможет по достоинству оценить его уникальность и стать обладателем этого необычного предмета! Часть средств будут отправлены на благотворительность», — сообщил житель Москвы.