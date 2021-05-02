Последний рейс: почему детей на Ставрополье везли нелегально и кто за это ответит

Следователи разбираются в обстоятельствах трагической аварии в Ставропольском крае, в которой погибло пять девочек, ещё пять человек находятся в реанимации.

Это юношеская баскетбольная команда из Волгограда. По предварительной информации, виновником ДТП был 36-летний местный житель, который на своей «Ладе» подрезал микроавтобус с детьми. Уже понятно, что школьников перевозили нелегально: никто никаких заявок не подавал, Госавтоинспекцию не уведомлял, микроавтобус и водитель не проверялись. По данным Лайфа, ранее владелец микроавтобуса был замечен на нелегальных перевозках.

Трагедия произошла в пятницу днём около посёлка Ямки Грачёвского округа Ставропольского края. Водитель «девятки» Максим Ларионов стал обгонять по встречной полосе микроавтобус Mercedes-Benz, в котором в Черкесск ехала детская баскетбольная команда из Волгограда. Перед встречным КамАЗом легковушка не успела вернуться на свою полосу и задела его по касательной. Тяжёлый грузовик опрокинулся на микроавтобус. В его салоне находилось 18 человек: водитель, его сменщик, два тренера и 14 девочек, одна из которых — племянница водителя.

В результате аварии погибло пять девочек 2008–2009 года рождения. Все они воспитанницы Волгоградской спортшколы олимпийского резерва № 2. Ещё пять детей и один взрослый находятся в реанимации, двое — в тяжёлом состоянии. Одна девочка отделалась лёгким испугом, ей даже не понадобилась госпитализация. Водителя микроавтобуса доставили в Грачёвскую районную больницу.

Фото © vk.com / МБУ ФОК СШОР 2 2008–2009

Тренер детской команды Татьяна Шахматова сама вытаскивала девочек из разбитого автобуса. Затем привезла несколько воспитанниц в больницу ближайшего села — Грачёвки. Среди детей была и её дочь, сейчас она в реанимации.

СУ СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух и более лиц).

Кто виноват в трагедии

За рулём «девятки», которая спровоцировала смертельное ДТП, находился 36-летний житель Ставрополья Максим Ларионов, который оказался любителем быстрой езды. Только за прошлый год он получил около десяти штрафов за превышение скорости. Сейчас Ларионов говорит, что якобы после столкновения с КамАЗом ничего не помнит. В ближайшее время будет решаться вопрос о его аресте.

Фото © LIFE

За рулём микроавтобуса Mercedes-Benz находился 32-летний Нахметов Руслан Амиль Оглы. По данным Лайфа, в 2011 году он зарегистрировался в Волгограде в качестве индивидуального предпринимателя, но в январе 2020 года ИП ликвидировал.

© СПАРК

В базе СПАРК указано, что Нахметов торговал на рынках и через магазины. Мужчина живёт в небольшом частном доме на окраине Волгограда. В 2019 году на Нахметова подали в суд налоговики за неуплату 32 тысяч рублей по налогам. Арбитражный суд Волгоградской области взыскал с него деньги.

Уже известно, что поездка юношеской команды была нелегальной. Никто её ни с кем не согласовал, никаких заявок в Госавтоинспекцию не подавал, микроавтобус и его водитель не проходили проверки. К тому же Волгоградская областная федерация баскетбола запрещает перевозить детей на маршрутках — только железнодорожным транспортом или самолётом.

Руслан Нахметов © Соцсети

Водитель микроавтобуса утверждает, что не знал, что поездку с баскетбольной командой ему нужно было согласовать с ГИБДД, поскольку обычно он берёт частные заказы, редко связанные с перевозкой детей. По данным Лайфа, Нахметов поехал в другой регион чисто по просьбе тренера. Он также говорит, что микроавтобус не его. Он пользовался машиной по доверенности.

Напомним, что ещё четыре года назад глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ об ужесточении регламента подачи заявок на перевозку детей, где подробно расписаны действия сотрудников ГИБДД, сотрудников автотранспортных компаний и сопровождающих. Согласно документу, уведомление об организованной перевозке группы детей нужно подавать в Госавтоинспекцию не позднее чем за два дня до запланированной поездки. В уведомлении необходимо указать количество детей, дату начала и окончания поездки, а также названия автомобильных дорог, по которым пройдёт маршрут, адреса промежуточных остановок, график движения и расчётное время в пути. Требуется также подробная информация об автобусах: госномер, срок действия техосмотра, данные о наличии тахографа и системы спутниковой навигации.

Сотрудники ГИБДД в течение суток после подачи уведомления должны проверить информацию об автобусе и водителе: наличие техосмотра, штрафов, допуска водителя к управлению автобусом, сведения о лишении его прав и других административных наказаниях за последний год.

Автобус Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший детей, был выпущен в 2005 году. Как минимум с октября 2018 года машина используется для пассажирских перевозок на территории Волгограда, автобус числится за индивидуальным предпринимателем Гузевым.

В 2020 году Прокуратура Городищенского района Волгоградской области обнаружила, что Гузев нелегально работал на пяти маршрутах. В областном центре за ним числились маршрутки № 15С, № 44, № 198, № 59 и № 6К. На каждое транспортное средство предприниматель должен был получить разрешение, но таких документов у него не было. Городищенский райсуд признал незаконной деятельность ИП Гузева и потребовал бизнесмена-нелегала прекратить работу.

У организаторов перевозки тоже могут возникнуть проблемы с законом. Турнир был плановый, утверждался в школе и у куратора, был внесён в расписание. Однако в нарушение всех правил команда поехала на арендованном микроавтобусе. А директор школы якобы не предупредила федерацию, что дети отправляются на соревнования в другой регион.

life.ru