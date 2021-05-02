BuzzFeed опубликовало разговор Ермака с адвокатом Трампа о деле Байдена

Американское агентство BuzzFeed опубликовало стенограмму разговора еще советника президента Украины Андрея Ермака с личным адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани. Разговор касался дела в отношении сына нынешнего президента США Джо Байдена.

Об этом говорится на сайте BuzzFeed.

Как отмечает агентство, источники в Украине, знакомые с этим телефонным разговором, подтвердили, что стенограмма настоящая. В руки агентства, эту стенограмму передал бывший советник президента Владимира Зеленского Игорь Новиков.

«Печально известный звонок, в котором Трамп попросил Зеленского оказать ему «одолжение» и расследовать дело Хантера Байдена, произошел 25 июля 2019 года и в конечном итоге привел к первому импичменту экс-президента. Но кампания давления на украинцев началась всего за три дня до этого, когда Джулиани позвонил высокопоставленному помощнику Зеленского и попросил его сказать украинскому лидеру, чтобы тот просто оставил расследование», — пишет BuzzFeed.

Во время разговора Джулиани вспомнил расследование в отношении сына Джо Байдена Хантера, которым, как он надеялся, займется новый генеральный прокурор, назначенный Зеленским.

«Мне не интересно, чтобы кто-то не говорил правду или преувеличивал. Все, что нам нужно от президента (Зеленского — ред.), Это слова: «Я поставлю честного прокурора, он будет расследовать (дело Байдена — ред.) и откопает доказательства, существующие в настоящее время»… А потом дело с Байденом нужно закончить…», — сказал тогда адвокат Трампа.

На протяжении разговора Джулиани пытался убедить Ермака уговорить Зеленского сказать нужные для администрации слова. Адвокат Трампа уверял, что такое заявление могло бы улучшить отношения между Украиной и США.

«Если бы (Зеленский — ред.) мог сделать своевременное заявление… которое очень хорошо б помогло. И я думаю, что это позволило бы мне … сделать возможным, поговорить с президентом (Трампом — ред.), чтобы увидеть, что я могу сделать, чтобы убедиться, что любые недоразумения остаются позади … И, возможно, или даже я уверен, что это могло бы быть хорошо для гораздо лучших отношений, если бы мы действительно нашли общий язык», — заявлял Джулиани.

Неясно, был ли разговор Джулиани с Ермаком включен в расследование властей США, но он дает представление о взаимодействиях адвоката Трампа с Украиной, по его собственным словам.

Напомним, недавно в США прошли обыски в квартире Руди Джулиани в рамках расследования его деятельности в Украине, а также его причастности к отставке экс-посла США в Украине Мари Йованович.