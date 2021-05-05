Силовики прибежали на «зов» Дубровского?

Возбуждено уголовное дело по факту произошедшего 4 мая в московской гостинице «Вечный зов» пожара. Последняя принадлежит предпринимателю из Томской области Григорию Семенову, который уверяет, что конкретно этим отелем управляет его бывший заместитель Алексей Пустовой. Как выяснил корреспондент The Moscow Post в Москве , человек с таким именем имеет бизнес в Челябинской области, а «ниточки» от него могут вести к скандальному экс-губернатору региона Борису Дубровскому — тоже, кстати, отельеру.

Ночью во вторник в гостинице на 6-й Кожуховской улице произошел пожар. В здании находилось более 300 человек, двое погибли, несколько человек госпитализированы. Внимание к делу проявил лично глава СКР Александр Бастрыкин поручил столичному Главному следственному управлению ведомства рассказать о ходе расследования уголовного дела. Но на кого оно может вывести?

И тут мы замечаем интересный нюанс: вообще-то в столице два «Вечного зова» — на Народном пр. и на 6-ой Кожуховская, 26 (там и произошел пожар). Согласно «Руспрофайлу» , хозяином гостиницы является томский предприниматель Григорий Семенов, однако сам он утверждает, что к отелю на Кожуховской лично не имеет отношения. Как пишет «Московский комсомолец» , бывший заместитель Семенова Алексей Пустовой взялся за организацию гостиницы несколько лет назад и принялся вести бизнес самостоятельно. При этом использование названия «Вечный зов» было согласовано. До самого Пустового сегодня не могут дозвониться — как говорят, он отдыхает за пределами Москвы.

Однако, как кажется, Семенов может иметь непосредственное отношение к произошедшему. «Комсомольская правда» прямо пишет: «Постояльцев сейчас перевозят в другую гостиницу этой же сети». То есть работают Семенов с Пустовым в тесной связке, да еще и под одним брендом.

Что еще интересно: регулярные проверки гостиничного здания на народном проспекте приносили неутешительные результаты: в частности, три года назад там было выявлено 53 нарушения правил пожарной безопасности. А вот данных о проверках на объекте на 6-й Кожуховской улице, где случился пожар, не поступало. Впрочем, в отзывах об отеле встречаются и намеки на проблемы с проводкой, хотя и общего характера – типа «не работает розетка». Однако не кажется ли это странным, что отели принадлежат одной сети, но один из них проверяющие будто бы обходят стороной?

А ведь, если взглянуть на закупки того самого «Вечного зова», то видно: большинство из них касаются организации размещения детей. Вот и сейчас на территории гостиницы проводился слет кадетов, приехавших из трех областей. А ведь еще свежа память о трагедии в кемеровской «Зимней вишне», где пожар унес десятки детских жизней. В «Вечном зове» не боятся повторения такого же ужасного сценария?

Нередко спасать от пристального внимания надзорных органов помогает наличие неких связей во властных структурах. А таковые, похоже, имеются. Предположительно гостиницей, в которой был пожар, управлял бизнесмен Алексей Владимирович Пустовой, у которого есть три фирмы в Челябинской области. Одна из них, ООО «Антей», до ноября 2020 года была прописана в Томске. Стало быть, можно предположить, что это — тот самый бывший заместитель Семенова.

И этот Алексей Пустовой, как кажется, комфортно устроился в Челябинске — его ООО «Фрегат» имеет подрядов более чем на 5 млн рублей, последний из которых получен в 2015 году. А может и еще больше, поскольку по точно такому же адресу зарегистрирована еще одна компания с аналогичным названием. Там директором значится некто Пустовой Владимир Николаевич — судя по ФИО, он может приходится отцом нашему герою.

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Так вот, этот клон «Фрегата» имеет подрядов уже на 31 млн рублей, последний из которых получен уже в 2019 году. В случае обеих компаний основные заказчики — администрации сельских поселений. Да и развернулись они примерно в одно время — в период губернаторства скандального Бориса Дубровского.

То есть Пустовые, много лет проработавшие в уральском регионе, вдруг оказались в Москве. Но зайти в столицу, тем более в гостиничный бизнес, довольно сложно. Как раз кстати была бы помощь покровителей — например, того же Дубровского.

Из Челябинска через Швейцарию, да в столицу?

И тут снова натыкаемся на интересное совпадение: Дубровский был отельером. Его семья владела «Золотой юртой» в Башкирии, через НАО «Виста» ему принадлежала трехзвездочная гостиница, расположенная в подмосковном Раменском, «Мыс отдыха Надежда». Получается, он давно уже присматривался к Московской агломерации.

По данным «Ура.ру» , семья челябинского экс-губернатора передала в собственность одному из своих менеджеров Светлане Корышевой ресторан в Подмосковье, который находится при отеле в Раменском. Владельцем фирмы стала жительница Магнитогорска Светлана Корышева, которая уже была собственником ООО до 2017 года. Корышева также руководит НАО «Виста». Как говорят на рынке — бизнес просто переходит своим людям, Дубровские по-прежнему контролируют бизнес. То есть вести бизнес чужими руками — вполне в их стиле.

Стоит отметить, что с «Золотой юртой» наблюдается аналогичная ситуация — объектом управлял бывший водитель экс-губернатора Александр Пичугин, который является учредителем связанного с челябинским экс-губернатором ООО «Галерея дизайна».

Отельным бизнесом Дубровский долгое время занимался скрытно — общественность об этом узнала лишь тогда, когда он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве на дорожных закупках, ФАС подозревало его в картельном сговоре. В конце октября 2019 года адвокат экс-чиновника сообщил, что МВД отменило постановление о возбуждении уголовного дела, о чем сообщал «Коммерсант» .

Была информация, что после возбуждения уголовного дела Дубровский «смотал удочки» и отправился жить в Швейцарию. Работавшие же с экс-губернатором люди направились, вот сюрприз, покорять Москву. В частности, самый богатый депутат Челябинска, Александр Букреев, учредил АПРИ «Флай Плэнинг», которое развернулось в Подмосковье, а также планировало покорить Санкт-Петербург и Екатеринбург. В учредителях последней числился бизнесмен Тимофей Карабинцев, чья доля была в залоге у ООО «Ок-Финанс», принадлежащей экс-вице-губернатору Челябинской области Алексею Овакимяну. Ранее об этом подробно писал The Moscow Post .

У самого Дубровского в Москве также имелись дела. Как пишет «Руспрес» , там он владел шикарным пентхаусом стоимостью аж 900 млн рублей! Правда, по информации издания, недвижимость эту в 2020 году он хотел продать, а сам в настоящее время находится в Дубае.

Вполне возможно, что, находясь за границей, он продолжает вести дела в России через «своих» людей. К тому же, его уже не раз ловили на том, что он любит работать чужими руками. На «Вечный зов» тоже собрались его близкие?

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