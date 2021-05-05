Вячеслав Макаров «петляет» ЗакСом

Как пишет The Sankt-Peterburg Post , спикер Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров подал документы на праймериз Единой России в региональный парламент по третьему округу в Петроградском районе города. Ожидается, что в скором времени Макаров попросит политсовет партии, чтобы именно он и возглавил список ЕР на выборах в ЗакС.

Около недели назад он же подавал документы на думские праймериз. Текущая ситуация может стать следствием борьбы Макарова с другими политическими силами, недовольными разгулом спикера, который сосредоточил в руках многие рычаги управления городом. Это значит, что Макарова пытаются «уйти», а он «уходить» из Петербурга не желает.

Тогда же, неделю назад, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак говорил, что Макаров пойдет на выборы в Госдуму, и никто лучше него не справится с тем, чтобы представлять там Петербург. По слухам, в самой Северной столице от Макарова так устали, что якобы пытались откровенно сплавить его в нижнюю палату парламента.

Вячеслав Макаров — личность крайне неоднозначная. Долгие годы недоброжелатели пытались приписать ему лоббизм крупного строительного бизнеса, который связывают с его семьей. Якобы, он построил в Петербурге настоящую бизнес-империю, защиту и поддержку которой может обеспечивать в кресле спикера.

«Евростроит» по полной

Между тем, интересы, которые пытаются приписать спикеру, становятся проблемой для властей города. И речь уже не о конкретных бизнес проектах компаний «Еврострой» и «Петрострой» (именно к ним «приклеивают» Макарова критики) и противостояния их конкурентам. В качестве примера можно привести ситуацию с проектом элитного ЖК Meltzer Hall на набережной реки Карповки.

Причем Макаров будто бы использует свое влияние, чтобы втянуть в строительные разборки первых лиц города, в частности, губернатора Александра Беглова. В прошлом году депутат ЗакСобрания Петербурга направили сразу несколько обращений на его имя в связи с планами по строительству ЖК Meltzer Hall. Мол, проект здания, сильно похожий на гроб, уродует архитектурный облик Петроградской стороны, а у компании-де и вовсе нет строительных экспертиз.

Многие считают, что за консолидацией депутатов, пытающихся добиться поддержки Беглова, стоит именно Макаров, а все возмущение связано лишь с тем, что участок оказался не под Евростроем и Петростроем, а у их конкурентов. Разумеется, если это попытка втянуть Беглова в бизнес-разборки, то губернатору такая прыть не по душе.

Еще больше вопросов вызывает то, что во Макаров якобы проталкивает своих людей на все ключевые должности — особенно в Петроградском районе. И не просто своих людей, а иногда и родственников. Достаточно сказать, что его старшая дочь Маина Лыбанева — заместитель главы администрации Петроградского района. То есть второй человек в муниципалитете. А мы предположим, что не второй, а первый.

В семье Макаровых-Селегень все при деле

Племянник Макарова Евгений Кукушкин давно сидит в кресле начальника отдела здравоохранения Петроградского района. Родного брата Николая спикер якобы «продвинул» в управленцы. Сегодня Николай Макаров — заместитель директора садово-паркового предприятия. Еще один брат — Василий Макаров ранее работал в муниципалитете «Чёрная речка».

Василия Макарова называли главным политическим проектом Макарова «на местах». Но в начале этого года разгорелся крупный скандал, связанный с попыткой Василия Макарова избраться муниципальным депутатом от Черной Речки. Суд постановил отменить результаты выборов в одном из округов, где в прошлом сентябре прошел Василий Макаров.

Иск был подан экс-кандидатом в депутаты Павлом Чупруновым и партией «Справедливая Россия». Чупрунова до выборов не допустили — из-за этого и возник весь сыр-бор. При этом ранее спикер Макаров твердил — никаких значимых нарушений, которые могли повлиять на ход и результаты голосования, в округе не было.

Вячеслав Макаров (слева) стал проблемой для Александра Беглова?

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов, решение суда могло стать частью политической борьбы Смольного и спикера парламента, которая за последний год перешла чуть ли не в открытую плоскость. Мог ли сам спикер повлиять на регистрацию кандидатов — вопрос. Зато известно, что после голосования бывший глава ЦИК города Виктор Миненко получил Орден Почета. По слухам, об этом хлопотал сам Макаров.

Но вскоре Миненко был снят с должности. В работе ЦИК города нашли ряд серьезных недостатков. Тогда многие посчитали, что его награждение орденом бросает тень на репутацию главы города Беглова. Удивительно ли, что Миненко сняли, едва он получил награду? Об этом писал РБК .

Как бы то ни было, в той ситуации Вячеслав Макаров понес серьезный репутационный урон. Но не успокоился. Да и куда успокаиваться — ведь тема с возможным лоббированием бизнеса приняла новый оборот. Кто-то пустил слух, что в доме у дочери Макарова, Анны Селегень, прошли обыски силовиков. Будто бы, искали документы по ГК «Еврострой», к которому ранее имела отношение семья Селегень.

Впоследствии информацию об обысках опроверг сам Макаров. Но шила в мешке не утаишь. И «Еврострой», и «Петрострой» — одни из самых крупных и успешных строительных компаний Петербурга. И основное место реализации их проектов — именно Петроградский район, где сильны позиции Макарова.

Недавно свекор дочери Вячеслава Макарова, Владимир Селегень, стал партнером ГК «Еврострой» в проекте реконструкции исторических зданий на Галерной улице. Эксперты посчитали, что наличие такого партнера поможет компании согласовать все экспертизы и прочие детали с городскими властями.

Однако они почему-то забывают добавить, что родственница Владимира, дочь Макарва Анна Селегень ранее была совладелицей компании. В 2017 году она становилась деловым партнером семейства Кравцовых, которые ныне владеют «Евростроем». Тогда она получила под контроль 50% входящей в группу компании «Еврострой-М».

Сегодня же этой компанией на 50% владеет её супруг Владимир, еще 50% — у Оксаны Кравцовой. Семью Кравцовых называют давним бизнес-партнером семьи Макаровых-Селегень. И это не первый проект Владимира Селегеня и «Евростроя». С той же госпожой Кравцовой через «Еврострой-М» он строит клубный дом «Идеалист» Малодетскосельском проспекте.

При этом Владимир Селегень и Вячеслав Макаров должны быть давно знакомы друг с другом. Селегень учился в Военно-космической академии имени Можайского, где в 1990-х Вячеслав Макаров преподавал научный коммунизм. Но эти связи оба, похоже, предпочитают не афишировать.

Борьба продолжается

Продолжая тему строительного лоббизма и противостояния с другими политическими силами города, нельзя не вспомнить нашумевшие поправки закон о зеленых насаждениях 2018 года. Тогда спикер «пел» о том, что он уничтожит ненавистную петербуржцам уплотнительную застройку. А уже через пару дней зеленые насаждения обнаружились на стройплощадке будущего ЖК One Trinity Place, который строили конкуренты «Евростроя».

Как нетрудно догадаться, участок попал в обновленный список зеленых насаждений. Элитный ЖК в Петроградском районе (а где же еще?) стоимостью $500 млн долларов стал превращаться в долгострой. Проект был практически сорван.

С тех пор «Еврострой» реализовал уже немало проектов. Одним из последних стал проект апарт-отеля NEXT. Он принадлежит «Группе ЛСР» Андрея Молчанова, а «Еврострой» должен построить второй апарт-отель (NEXT-2) на Васильевском острове. Недоброжелатели связывали мифические «обыски» у Селегень как раз с этим проектом.

Как итог, закон стал камнем преткновения для строительного бизнеса. Многие жаловались, что одни зеленые насаждения уничтожаются, другие же не трогают исходя из интересов бизнеса. Была подана целая серия исков от строительных компаний, которые считали, что поправки ущемляют их права и интересы. В частности, иски подали организации «Балтийская Коммерция» и «Статус Эр».

В итоге суд отменил поправки в закон о зеленых насаждениях. Об этом писало РИА ФАН. Стоило ли порождать целую серию конфликтов с общественниками? Разумеется, это не сыграло на руку властям города, никак не завязанных на коммерческие интересы семейства Селегень.

Серьезный удар по позициям Макарова могло нанести задержание близких к нему депутатов. Еще в 2016 году в руки правоохранителей попала Светлана Нестерова, которую пытались связать с Макаровым. Ей вменили хищения 4,7 млн рублей, об этом писала «Фонтанка» .

Еще более серьезная ситуация случилась в 2020 году — тогда ФСБ задержала в Петербурге депутата ЗакСа Романа Коваля. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере — якобы, преподнесенный ему автомобиль «Ауди Q7» и несколько миллионов рублей. Об этом также писала «Фонтанка» .

Недоброжелатели называли Коваля чуть ли не кошельком Вячеслава Макарова. То есть в таком случае, под удар мог попасть и он сам. Все эти события копились в течение нескольких лет, результатом чего стала попытка продвинуть Макарова в Госдуму, подальше от Петербурга.

Еще одним мощным ударом по Макарову считается ситуация с его бывшим советником, главой муниципального округа Введенский Олегом Калядиным. В феврале 2020 года дома у последнего обнаружили подпольное казино — целый игорный клуб с рулетной и столами для покера. Об этом писал «Коммерсант» . В итоге ничем плохим для Калядина это не вышло — он и по сей день занимает пост главы МО. Но репутационные потери, кажется, понесли оба. По крайней мере, ситуацию с Калядиным во всю пытаются использовать недоброжелатели спикера. Которые намекают — мол, Макаров мог быть в курсе, но просто закрыл на это глаза. Так это или нет — неизвестно.

Сегодня мы видим, что никакого компромисса между Макаровым и противостоящими ему силами нет. Или он был, но договоренности сорвали. Как говорят в народе, «бабло побеждает зло»? В любом случае, это значит, что борьба продолжается — но Макаров заходит в неё в куда менее выгодной позиции, чем раньше.

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН , ПУЛЬС , GOOGLE NEWS