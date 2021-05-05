Налоговики проверят доходы Ани Лорак

Скандальную украинскую певицу в ближайшее время могут выслать из России или привлечь к уголовной ответственности

Наконец-то налоговики занялись настоящим делом, заинтересовавшись доходами регулярно гастролирующей в России украинской певицы Ани Лорак, урожденной Каролины Мирославовны Куек.

Певица стала терять популярность, но недавно опять оказалась в центре общественного внимания, когда на канале Россия- 1 поведала о том, что 13 лет назад ее домогался известный продюсер и композитор Константин Меладзе.

Публика привыкла к тому, что непревзойденным специалистом по части харрасмента является сама Лорак, а тут такой неожиданный поворот. Правда, вскоре же певица взяла свои обвинения в адрес Меладзе обратно, но слово – не воробей.

В итоге и без того небезупречная репутация Лорак оказалась основательно подмочена, поскольку шантаж на харрасменте считается дурным тоном. Российский рынок шоу-бизнеса для украинской певицы теперь, похоже, закрыт, поскольку с Лорак после такого сольного выступления уже вряд ли кто захочет иметь дело.

Иное дело – фискальные и надзорные органы, которые на волне скандала заинтересовались творческо-предпринимательской деятельностью Ани Лорак на территории России. Певица зарабатывала деньги в основном в РФ, но, как водится, забывала платить налоги в российскую казну, самонадеянно прикрываясь украинским гражданством.

За последние восемь месяцев налоговая четыре раза приостанавливала операции по счетам фирмы «Ани Лорак Продакшн», последний раз – в апреле. Каждый раз в налоговую инспекцию «забывали» вовремя предоставить отчетные документы. Кстати, с недавних пор артистка владеет компанией единолично: бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу она вычеркнула из учредителей в январе-2020, утверждает «КП».

Как говорится, до поры до времени певице все сходило с рук, однако теперь Лорак, по-видимому, придется или раскошеливаться и соответствовать российским требованиям, или вообще не казать больше в Россию носа с Незалежной.

О том, что вопрос с Лорак поставлен ребром, свидетельствует и интерес к украинской певице со стороны журналистов федеральных СМИ. Они не поленились копнуть поглубже в истории российских концертов Лорак и по итогам вскрывшихся фактов направили вопросы в компетентные органы. А органы в России работают, как известно, глубоко и аккуратно, тем более по таким посланцам соседней Украины, которые приезжают в Москву сеять скандалы и собирать деньги без отчетов.

utro-news.ru