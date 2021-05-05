Палестина хочет активизировать политпроцесс с помощью России

С таким заявлением выступил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, передает корреспондент The Moscow Post .

«Мы действительно заинтересованы в активизации политического процесса. Мы видим, что это можно сделать только при помощи квартета международных посредников, и роль России является тут основополагающей и главной», — отметил он, выступая на пресс-конференции по результатам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ближневосточный квартет – группа, которая создана при участии Европейского союза, России, США и ООН с целью консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта. В рамках процесса мирного урегулирования Палестина требует, чтобы будущие границы между двумя суверенными странами, Израилем и Палестиной, были проложены по линиям, существовавшим до Шестидневной войны 1967 года.

Также чтобы была возможность обмена территорий. Они хотят создать свою страну на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Восточный Иерусалим хочет сделать его свой столицей. Израиль не желает возвращать линии границ 1967 года, а также делить Иерусалим.

Ранее Сергей Лавров заявил о том, что Россия также поможет в подготовке дипломатических и правоохранительных кадров.

«Договорились продолжать подготовку палестинских кадров за счет средств федерального бюджета по линии Минобрнауки РФ. Мы также оказываем содействие в подготовке сотрудников правоохранительных органов Палестины», — сказал российский глава МИД.

Он отметил, что стороны говорили о возможности прохождения кадрами специальных курсов по разным аспектам дипломатической сферы. Москва будет оказывать содействие «в самое ближайшее время».

Также Россия планирует направить лечебные модули в Палестину, чтобы помочь в борьбе с COVID-19. МЧС РФ и ВОЗ обсуждают как раз такой проект, в рамках которых планируется направить десять лечебных модулей, 10 хирургических модулей.

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