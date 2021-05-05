Глава ГТЛК Евгений Дитрих продолжает пилить бюджет

Профессионал в распиле денежных средств и руководитель ГТЛК Евгений Дитрих почти год назад был назначен на новую должность.

Однако прежняя преступная жажда наживы и накопительства, а принялся за старое, привычное для себя дело. Его не интересует, что под вопросом могут оказаться интересы всего рынка лизинга, а если рассматривать масштабнее, то всей транспортной системы страны. Поэтому чиновник рьяно набросился на небольшую вертолетную авиакомпанию СКОЛ, забирающую себе госконтракты, которые заинтересовали заказчиков Дитриха.

Речь идет об одной из крупнейших авиакомпаний страны “Ютэйр”, которая ранее была аффилирована с “Сургутнефтегазом”. В настоящее время эти компании ничего не связывает, однако и так понятно, кто заправляет там делами. Так, “Сургутнефтегаз” продолжает помогать финансово “Ютэйру” даже после развода со структурой.

Со СКОЛ все дела обстоят в госконтрактах на перевозки, их забирает на себя маленькая вертолетная компания, работая по простому принципу: чем ниже издержки, тем ниже цена контракта. А это уже экономия для бюджета.

Однако чиновнику нет никакого дела до экономии бюджета. Он привык заниматься привычной для себя работой, забыв, что не так давно фигурировал в центре коррупционных скандалов, связанных со строительством ЦКАД и другими проектами.