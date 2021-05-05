Пермский депутат Николай Благов после освоения “газовых” денег активно скупает земельные активы

Депутат заксобрания Перми Николай Благов, освоивший ранее миллионы регионального “Газпром межрегионгаза”, сегодня скупает на краденые деньги огромные земельные активы.

В этом деле ему помогали руководители “Газпрома” Алексея Миллера и бывший глава “Газпром межрегионгаза” Кирилл Селезнев. Они всячески покрывали его, продолжали рабочий контракт. Благов засветился и в махинациях известных Арашуковых.

После газовых дел Благов скрылся в полях Перми. В настоящее время стало известно, что конкурсный управляющий ФГУП “Учебное хозяйство “Липовая гора” продал основные активы должника. На прошлой неделе 100% “дочек” ФГУП выкупил за 60 млн рублей основной кредитор, которым является ООО “Центр землеустройства”, им владеет Элгуджа Сетуридзе. Не так давно управляющий продал права аренды на участки ФГУП в Свердловском и Пермском районах. Новым собственником стал бизнесмен Константин Владимиров. Покупатели – хорошие друзья депутата.

Как водится, земельные участки пойдут под строительство коттеджного поселка, Благов сегодня ищет инвесторов для строительства. Получается, депутат нисколько не скрывает своей аффилированности. Раньше он не пытался сделать вид, что имеет отношение к приватизации структуры “Газпроектмонтаж”. Собственником структуры выступает Сергей Чемезов – партнер Андрея Борисова, бывшего заместителя Благова.