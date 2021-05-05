Андрей Рюмин влип в сетевой скандал на Северном Кавказе

В наследство от Павла Ливинского одиозному энергоменеджеру достался скандал федерального масштаба.

Схема реструктуризации долгов энергосбытовых компаний Северного Кавказа, принадлежащих «Россетям», перед оптовым энергорынком будет разорвана в конце апреля. По информации «Коммерсанта», государственный холдинг признал, что у него больше нет средств, чтобы обеспечивать полную оплату энергии своими структурами в СКФО — до конца года не хватает аж 7,4 млрд руб. Вероятно, это было одной из причин вывода оскандалившегося в корпорации Павла Ливинского с поста ее главы.

Под управлением же недавно поставленного на эту должность главу «Россетей» Андрея Рюмина, успевшего специфически отличиться в «Ленэнерго», организация оказалась не в состоянии поддерживать схему реструктуризации долгов гарантирующих поставщиков перед генерирующими компаниями. «Эффективный» управленец Рюмин откатит всю отрасль на десятилетие назад?

Речь идет о задолженности «Каббалкэнерго», «Карачаево-Черкесскэнерго», «Калмэнергосбыт», «Севкавказэнерго», «Ингушэнерго», «Дагэнергосбыт», «Нурэнерго» и «Чеченэнерго», которые входят в состав «Россети Северного Кавказа». При том деньги из этих структур могли банально выводиться: как писал ТАСС, в марте МВД задержало 11 бывших руководителей региональных энергокомпаний, подозреваемых в хищении более 10 млрд рублей. Работали они, прикрываясь подставным юридическим лицом — «Межрегионсоюзэнерго». В итоге, сбытовые компании сами себя загоняли в долги, погашали их за счет средств, полученных от потребителей энергии, а поставщикам говорили: «денег нет, но вы держитесь».

СКФО как самый проблемный регион на российском энергорынке долго накапливал долги. В начале прошлого года «Россети» предложили генерирующим компаниям реструктурировать за четыре-пять лет накопившуюся перед ними задолженность, обещая полностью оплачивать текущее потребление. С 1 июля 2020 года северокавказским ГП «Россетей» удалось выйти на расчет на уровне 100% за счет финансовой поддержки головной компании. Однако на данный момент средства поддержки энергосбытовых компаний исчерпаны, дополнительное финансирование не согласовано. Неужели целый федеральный округ. новое руководство во главе с Рюминым решили оставить без денег и, соответственно, энергии?

При этом ресурсы «Россетей» позволяют решить проблему: согласно бухгалтерской отчетности по РСБУ денежные средства и эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2020 года превышают 16 млрд рублей. Кажется, или кто-то просто жадничает?

Вспоминают добрым словом?

Только успел Рюмин в феврале этого года прийти в «Россети», как тут же нарвался на очередной скандал. А ведь на его прежнем месте работы в «Ленэнерго» до сих пор не утихла история с прокладыванием кабелей к «Газпром-арене» во время подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Как писал «Коммерсант», в мае прошлого года по факту мошенничества при прокладке двух кабельных линий — от подстанции «Василеостровская» к подстанции «Крестовская». Тогда в Москве и Санкт-Петербурге было проведено около 20 обысков, один из них — в головном офисе компании ПАО «Ленэнерго»: подрядчиком по контракту почти на 1 млрд руб. выступала эта организация. После этого Рюмин и решил «мотать удочки»? И хотя, по версии следствия, махинации происходили до его прихода в структуру, не исключено, что силовики могли накопать что-то и на новое руководство.

Как писал РБК, тогда же фигурантом уголовного дела стал заместитель Рюмина Алексей Горячев. На днях он стал подозреваемым еще по одному эпизоду мошенничества — по версии силовиков, он завысил стоимость работ при составлении проектно-сметной документации для строительства двух подстанций и кабельных линий на Васильевском острове.

Стоит отметить, что Алексей Горячев — рюминский человек. Они начали работать в «Ленэнерго» практически одновременно, в январе 2018 года. Получается, «ниточки» от его уголовных дел ведут прямиком в кабинет нынешнего директора «Россетей»?

Но и это еще не все, что могут припомнить Рюмину на Северо-Западе. Летом прошлого года Управление ФАС по Ленинградской области возбудило дело в отношении ПАО «Ленэнерго» и комитета по тарифам и ценовой политике Ленобласти. Антимонопольщики полагали, что действия чиновников ставят под угрозу существование АО «ЛОЭСК» на рынке электроэнергетики, сообщает «Регнум». На рынке ходили версии, что под руководством Рюмина пытались «выдавить» конкурента.

Если это действительно так, то исполнителя выбрали, как говорится, что надо, ведь у Рюмина большой опыт в энергетике — он успел побыть независимым членом совета директоров «Мосэнерго», возглавлял «Объединенную Энергетическую Компанию» и ряд других организаций, задействованных в этой области. Кому как не ему знать, на какие «болевые точки» конкурентов надо давить?

Лично-деловые отношения

Работая в энергетике господин Рюмин не забывает развивать и собственный бизнес: согласно «Руспрофайлу», он числился учредителем 11 фирм. В 2018 году он стал бизнес-партнером семьи Павла Те – главы совета директоров российского холдинга Capital Group. Соучредителями ООО «Прайм-Инвест», занимающей покупкой и продажей недвижимости, выступили бизнесмен застройщик Павел Те, его сын Герман Те, а также топ-менеджеры Capital Group Валентина Становова и Михаил Хвесько. И вся эта компания вместе с Рюминым взяла и вышла из компании одномоментно в октябре 2019 года. Быть может, их смутил тот факт, что об этом затрубили все СМИ?

Capital Group – холдинг, который имеет несколько амбициозных строительных проектов в самом центре столицы. Компания имеет неоднозначную репутацию и славится своей не самой дружественной манерой вести бизнес. И тут стоит вспомнить историю с «ЛОЭСКом», в которой деятельное участие принимал Рюмин. На почве специфического обращения с оппонентами он с Те и сошелся?

И хотя к «Прайм-Инвесту» глава «Россетей» сейчас официально никакого отношения не имеет, с рынка недвижимости тот не ушел — среди его активов еще четыре действующих профильных компании. Притом две из них — ООО «Сигнум Недвижимость» и ООО «Сигнум Груп» были созданы буквально в 2019 году. Успели фирмы к которым иеет отношение Рюмин заработать и на госзаказах. Управляемое им ООО «Атвармор» получило госконтрактов почти на 2 млн рублей.

Как пишет «Деловой Петербург», среди прошлых активов Рюмина также числится «Стройдоральянс». Одним из учредителей последнего является Елена Николаевна Билоконь, дочь бывшего украинского министра внутренних дел. Правда, сейчас в карточке компании на «Руспрофайле», никакого упоминания о его участии в бизнесе нет.

Это не единственная связь Рюмина с Украиной. Ходят слухи, что строить как собственный бизнес, так и карьеру в госсекторе, ему помогает тесть — видный политик Украины Виктор Медведчук. В 2006 году СМИ облетели фотографии шикарной свадьбы Рюмина и Ирины Медведчук. Свадьбу отыграли в центре Москвы в известном банкетном зале «Форум-холл». Среди гостей торжества были замечены такие влиятельный персоны как бывший президент Молдовы Нестор Шуфрич и бывший президент Украины Леонид Кучма. Вот уж действительно, непростая у Рюмина семья!

Как писал «Собеседник», Ирина Медведчук живет с видом на «Белый дом», в том же ЖК живут топ-менеджеры «Газпрома», в том числе сам Алексей Миллер. Также среди соседей Медведчук — Валерий Голубев, зампред правления «Газпрома». И, вот совпадение, вместе с последним некогда в совет директоров «Мосэнерго» входил Андрей Рюмин.

Но и на этом приписываемые Рюмину связи не заканчиваются. Как писал 47news, его даже рассматривали на должность главы Правительства Петербурга — якобы эту должность хотели специально создать «под него». Поговаривали, что кандидатуру активно поддерживали Ротенберги, однако категорически против Рюмина выступал губернатор Александр Беглов. Судя по тому, что в итоге Рюмин Северную столицу все же покинул, им удалось о чем-то договориться?

А ведь Беглова можно понять: взглянув на послужной список Рюмина, кажется, что он так и притягивает к себе скандалы. Вот например — только пришел в «Россети», а на него уже недоброжелатели обрушились с обвинениями в том, что он намерен оставить целый федеральный округ без средств и энергии. Удастся ли господину Рюмину решить вставшие перед вверенным ему ведомством проблемы, или же он предпочтет сменить место работы на фоне всеобщего недовольства – покажет время.

Павел Ливинский оказался квартирным магнатом

Павел Ливинский обеспечил своих родственников элитной недвижимостью.

Сестра Павла Ливинского Ольга Ливинская является учредителем ООО «Карта Столицы» (основными видами деятельности компании является сфера туристических услуг и развлечений) и ООО «Бюро услуг Полянка» (основной вид деятельности осуществление ремонтных работ).

Обе компании зарегистрированы по адресу: Москва Б. Полянка 44, это комплекс элитных особняков, стоимость недвижимости в которых начинается от 50 млн рублей и заканчивается 700 млн рублей.

Соседом Ольги Ливинской является Михаил Кузовлев (член правления ГК «ВЭБ. РФ»), который зарегистрировал по этому же адресу свой фонд «Русская Лампада».

Матери Павла Ливинского Нелли Ливинской и предположительно его сыну Александру Ливинскому принадлежит ООО «Ариэль», которое занимается сдачей в аренду недвижимости.

ООО «Ариэль» зарегистрировано по адресу: Москва 2-Й Казачий переулок, дом 6, это так называемый «Римский дом», стоимость квартир в котором начинается от 34 млн. рублей и может достигать 165 млн. рублей.

Уверяем вас, что в обоих случаях это не просто регистрация компании по некоему абстрактному юридическому адресу, а именно регистрация компании на своих собственных объектах.

Согласно декларации о доходах от 2016г. Павел Ливинский имеет в собственности 32 квартиры, 4 машиноместа и нежилое помещение.

Исходя из порядка стоимости квартир родственников Павла Ливинского можно попытаться себе представить ориентировочную стоимость всех объектов недвижимости, которые принадлежат «рантье» из «Россетей».

На фоне убытков ПАО «Россети» по РСБУ за первое полугодие 2020г. в размере 22,173 млрд рублей в портфеле недвижимости Павла Ливинского пока отмечается позитивная динамика.