Похваставшегося изобилием подарков Киркорова упрекнули в нескромности

Спустя четыре дня после дня рождения Филипп Киркоров продолжает хвастаться подарками. Сейчас презентами заполнены несколько комнат в доме, и многие из коробок до сих пор не распакованы. Это дорогие наборы бокалов, мужские аксессуары из кожи, украшения, дизайнерская одежда.

Некоторые дарители знали о специфических вкусах артиста, а потому передали коллекционные игрушечные фигурки и настольные игры. Часть подарков предназначалась скорее не Филиппу, а его детям Алле-Виктории и Мартину-Кристину: игровые наборы, куклы, конструкторы.

После того, как Киркоров похвастался дарами, артиста упрекнули в нескромности. «Не понимаю, зачем столько роскоши человеку, и тем более, зачем все это показывать», «Куда столько ненужного барахла?» — пишут ему.