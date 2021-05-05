В Одессе «Львівська реберня» отправила Екатерину II в Ростов, а русский язык проткнула гвоздем

Агрессивная реклама вызвала скандал и спровоцировала критику со стороны жителей города.

В одесском горсаду ресторан «Львовская реберня» привлек внимание местных жителей агрессивной рекламой своего заведения.

В соцсетях жители города публикуют плакаты, которыми заведение общественного питания украсило свои помещения.

На одном из плакатов, российская императрица Екатерина II стоит у чемоданов, показывая рукой на табличку с надписью «Ростов».

На стене за столиками для посетителей есть изображение красного языка, проткнутого гвоздем. Картина подписана словом «Мова».

Досталось от ресторана и Арману Эмманюэлю дю Плесси, герцогу де Ришелье, который в 1803 году стал градоначальником, а с 1805 по 1814 годы занимал пост генерал-губернатора Одессы. Его рестораторы по какой-то причине назвали «понаехавшим».

Одесситы недовольны подобным отношением рестораторов к истории и культуре своего города.

«Гости («Реберня»), которым позволяют заниматься здесь бизнесом и зарабатывать деньги, ведут себя по-хамски. Ощущение, что это именно реберня основала город и развивала его, а не Екатерина и тот же Дюк, да и русский̆ язык здесь со дня основания был», – пишет пользователь Mark Greenwich на странице сообщества «Одесса и всё что её касается» в Facebook.