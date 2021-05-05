Хидирян Мисак Оганесович должен ответить перед СНБО: заявление Первого Комитета

Редакция «Первого Комитета» просит внести Мисака Оганесовича Хидиряна в список лиц, в отношении которых должна быть проведена проверка на причастность к незаконным схемам обналичивания, незаконного снижения налогов в качестве услуги, манипуляций с НДС и другими преступными деяниями.

Редакция считает необходимыми, чтобы Хидирян Мисак Оганесович был проверен и в случае наличия его вины был подвергнут санкциям СНБО в рамках борьбы с отмыванием денег, уклонению от налогов и контрабанде, согласно инициативе президента Украины В.А. Зеленского. Документы, изобличающие Мисака Хидиряна и его сообщников прилагаются к статье.

Накануне в СМИ появилась интереснейшая информация о раскрытии очередного конвертационного центра в Украине, которым управляет мультимиллионер Хидирян Мисак Оганесович. Подумаешь, новость, скажите Вы. Но этот случай – особый, причем как по масштабам противоправной деятельности, так и по наглости, с которой действовали фигуранты этой истории, среди которых главным действующим лицом является Мисак Хидирян.

Ну и главное: доходы от своих грязных делишек преступники направляли на финансирование врагов нашей страны – российско-террористических группировок Донбасса. Заправляла криминальным бизнесом весьма любопытная троица: Алисименко Сергей Алексеевич, его (и не только его) боевая подруга Алисименко Ольга Леонидовна и Хидирян Мисак Оганесович, которого связывают с армянской организованной преступностью и спецслужбами страны-агрессора. Давайте, обо всем по порядку.

Первая участница этого криминального трио – Алисименко Ольга Леонидовна (15.11.1986 г.) считается непосредственным организатором конвертационного центра. Ранее она уже имела проблемы с законом и была осуждена по статье 190 УК (мошенничество). Офис этой «бизнес-леди» находится в престижном центре «Парус». В настоящее время Ольга в бегах, вероятнее всего, отлеживается на территории Российской Федерации.

Что обналичивает и как конвертирует Мисак Хидирян?

Вторым членом банды является муж Ольги – Алисименко Сергей Алексеевич (25.02.1977 г.), больше известный в специфических кругах по прозвищу «Алиса». По биографии этого человека вполне можно снимать крутой криминальный триллер. В свое время Алисименко входил в состав банды печально известного «Прыща», после гибели которого группировку возглавил Лищенко Александр («Лича»). Наш герой специализировался на совершении особо тяжких преступлений: рэкет, кражи, разбойные нападения, запугивание бизнесменов, захват чужого имущества. Однако «Алиса» предал своих товарищей и сбежал от них. Более того, перейдя на сторону конкурентов, он попытался убрать бывшего шефа: 4 мая прошлого года автомобиль, в котором находился «Лича», был обстрелян. Бандитам не повезло: погиб водитель, а сам авторитет отделался легким испугом.

Третий персонаж нашего рассказа наиболее матер и интересен – это Хидирян Мисак Оганесович, гражданин РФ, длительное время занимающихся различными финансовыми махинациями на территории Украины и России. Помимо аферы с четой Алисименко, Хидирян имеет отношение к незаконному возмещению НДС, участвует в занижении таможенной стоимости товаров, заходящих через Львовскую и Одесскую таможни. Понятно, что такие «подвиги» были бы невозможны без серьезной «крыши» в руководстве ДФС.

Хидирян Мисак Оганесович — очень патриот

Алисименко был задействован в организации и осуществлении особо тяжких преступлений, которым не чужд и Мисак Хидирян. Разбойные нападения, кражи, вымогательство и запугивание предпринимателей, «отжатие» чужого имущества – всё это дела нашего героя. Сергея Алексеевича можно назвать не только бандитом, но и предателем, который сбежал от товарищей и, перейдя на сторону врагов, попытался убрать бывшего шефа. В прошлом году автомобиль Лищенко обстреляли, но цель не была достигнута: водитель погиб, а «Лича» остался живым здоровым, без единой царапины.

Второй участницей организации стала жена Сергея Алексеевича – Алисименко Ольга Леонидовна 1986 года рождения. Она и была главным организатором конвертационного центра с Мисаком Хидиряном.

Биография Ольги Леонидовны также нечиста, она осуждена за мошенничество по статье 190 УК. Занимаясь своим «бизнесом», Ольга имела офис в здании престижного центра «Парус», но сейчас эта «бизнес-леди» в бегах и, скорее всего, на территории страны-агрессора.

Последний участник, ещё более важный в этой истории, гражданин России Хидирян Мисак Оганесович. Долгое время этот персонаж проделывал финансовые махинации на территории нашей и ряда соседних стран. Помимо криминальной истории с конвертационным центром, Хидирян имел прямое отношение к нелегальным схемам возмещения НДС. Он участвовал в снижении таможенной стоимости продукции, которая проходила через Одесскую и Львовскую таможни. Эти схемы он проделывал благодаря серьёзной и влиятельной «крыше» среди руководства ДФС Украины.

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Для криминальных проделок Мисак Оганесович даже приобрёл фальшивый идентификационный код и создал десятки фиктивных компаний, которые оформляли на подставных лиц. Именно через эти компании Хидирян и осуществлял незаконные операции.

Хидирян Мисак Оганесович в качестве «нежелательного мигранта» и Дон Жуана

Кстати, интересный и важный факт из его биографии – тесное сотрудничество с ФСБ России. Этот персонаж вовсе не должен находится на территории нашей страны, поскольку информация о нём внесена в базу данных о нежелательных мигрантах.

Изюминкой всей этой истории является то, что подельница Хидиряна Мисака Оганесовича — Алисименко Ольга Леонидовна имела интимную близость с Хидиряном и даже родила от него ребёнка. Этот факт тщательно скрывается от общественности. Стоит добавить, что Ольга хорошо устроилась, несмотря на статус «безработной»: она является владельцем двух элитных автомобилей «Порше» и «Мерседес», 1 Га земли в самом центре Киева и 160 кв. м квартиры на ул. Шелковичной. Также ей принадлежит помещение на Подоле и земля в Бориспольском районе.

Хидирян Мисак Оганесович, Сергей и Ольга Алисименко

Напоследок раскроем потрясающий факт: пока по неподтверждённым данным, прикрывал это криминальное трио Роман Насиров – бывший народный депутат и экс-глава Государственной фискальной службы…

В отношении лица Хидирян Мисак Оганесович и его пособников

Хидирян Мисак Оганесович, Сергей и Ольга Алисименко должны быть проверены СНБО Украины и в случае действительного участия в налоговых преступлениях, наказаны в соответствии с законом. Информационное агентство First Truth&Transparency Committee при поддержке Transparency International The Global Anti-Corruption organization и Freedom House обращается к органам исполнительной власти и к СНБО с запросом незамедлительной реакции на публикацию о Хидиряне Мисаке Оганесовиче.