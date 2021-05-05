Основатель Ethereum Виталик Бутерин стал самым молодым криптомиллиардером в мире

Основатель Ethereum 27-летний Виталик Бутерин стал самым молодым криптомиллиардером в мире. Его состояние выросло почти в 25 раз с начала 2020 года, пишет Forbes.

Виталик родился в Коломне, когда ему было шесть лет, семья переехала в Канаду. В 17 лет он открыл для себя Bitcoin и начал писать для блога Bitcoin Weekly, а вскоре вместе с Михаем Алиси стал соучредителем журнала Bitcoin Magazine. Бутерин много путешествовал и изучил множество криптопроектов. В итоге понял, что все они слишком завязаны на конкретные приложения и недостаточно общие. Так родилась идея создать Ethereum: взять принципы Bitcoin и сделать их максимально абстрактными, чтобы их можно было использовать в любом проекте — от мессенджера до биржи, регистратора доменов и новых криптовалют.

Комментирует блокчейн-консультант, сооснователь проектов UniDAO и Solomonic Денис Смирнов:

Денис Смирновблокчейн-консультант, сооснователь проектов UniDAO и Solomonic«Он, в отличие, например, от многих конкурентов по криптовалютной индустрии, в первую очередь исследователь и разработчик. У него есть очень долгосрочное видение того, каким образом этот мировой компьютер должен существовать. И все прошедшие годы, и сейчас он четко идет к поставленной цели. Сейчас мы уже проходим через этап формирования платформы Ethereum 2.0, которая должна через пару лет появиться и решить многие проблемы, которые на текущий момент в самой этой системе существуют. Виталик придумал концепцию, как на базе блокчейна сделать децентрализованный компьютер, на который в 2014 году с помощью механизма ICO было привлечено некоторое количество средств. Они позволили создать компанию Ethereum Foundation, которая с тех пор занимается координацией и развитием платформы Ethereum. А дальше уже все сделала сама технология, потому что, как оказалось, этот распределенный компьютер весьма востребован, в первую очередь для реализации различных финансовых протоколов, которые позволяют на сегодняшний день довольно активно строить практически новую финансовую экосистему, те самые децентрализованные финансы, о которых так часто говорят. Собственно, спрос на те продукты, которые экосистема децентрализованных финансов предлагает, во многом и драйвит курс самого базового актива платформы, токена эфир, из-за того, что, по сути, любая операция в этом распределенном компьютере должна быть оплачена. Соответственно, чем больше востребованных приложений на платформе появляется, тем больше возрастает спрос на базовый актив, и поэтому стоимость эфира продолжает расти».

В отличие от адептов Bitcoin, которые упорно держали актив, Бутерин никогда не был уверен, что криптовалюты приживутся. Но только за первые 42 дня торгов Ethereum смог продать эфиров на 31 тысячу биткоинов, это почти 18,5 млн долларов на тот момент. Он стал одним из самых крупных ICO. Комментирует сооснователь платформы для криптофондов Tokenbox Владимир Смеркис:

Владимир Смеркиссооснователь платформы для криптофондов Tokenbox«Человек, большую часть жизни своей проживший в Канаде, с менталитетом совершенно айтишным, который не гнался за количеством денег у себя на счету. И это вполне себе закономерная история, потому что Ethereum вслед за биткоином был криптовалютой и остается криптовалютой номер два по капитализации. И для этого есть основания, это не просто монета, которой рассчитываются за какие-то товары и услуги, это целая инфраструктурная вещь, на которой делается большое количество других проектов. То есть нужно понимать, что это инфраструктура, которая помогает другим проектам развиваться и создавать свои токены, создавать свои проекты, распространять информацию, делать майнинг и так далее. Поэтому Виталик вызывает достаточно большое уважение у криптосообщества прежде всего за то, что собрал вокруг себя огромное количество разработчиков, которые день и ночь трудятся над тем, чтобы Ethereum продолжал свою работу, регулярно улучшался, поддерживал как минимум второе место в рейтинге самых капитализируемых криптовалют и криптопроектов в мире. Сложно сказать, что лучше — стол или стул. Если биткоин был первой криптовалютой, основная ценность которого и эпитет которому можно подобрать как цифровое золото, как способ сбережения средств, как способ расчетов, как именно криптовалюта, то Ethereum — это гораздо шире по функциональной сущности. И тот и другой являются очень важными элементами криптоэкосистемы в мире, другого существовать, наверное, в криптомире не будет. Но, опять-таки, в Ethereum мы как минимум знаем, кто стоит во главе этой истории».

В 2017 году агентство Bloomberg включило Бутерина в список самых влиятельных людей планеты — он оказался единственным россиянином в списке. В феврале 2018-го американский Forbes поместил Бутерина в первый рейтинг самых богатых владельцев криптовалюты. Тогда издание оценило его состояние в сумму около 400–500 млн долларов.

При этом стоимость Ethereum постоянно растет на фоне растущей популярности приложений децентрализованных финансов. Накануне цена криптовалюты впервые в истории превысила отметку в три тысячи долларов.