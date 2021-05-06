Петербургские домохозяйки открыли подпольный банк и обналичили полмиллиарда рублей

Полиция Петербурга завела уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности против жительниц Петербурга, которые организовали подпольные банки и за 4 года обналичили полмиллиарда рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Всего по делу о подпольном банке проходят восемь человек, главной называют 51-летнюю петербурженку, остальные участницы дела женщины в возрасте от 40 до 58 лет, преимущественно домохозяйки. В преступной схеме также был задействован один мужчина, родственник «сотрудницы».

По версии МВД, организация существовала на протяжении четырех лет, а ее клиентами выступали как частные, так и юридические лица. Чтобы «отмыть» деньги, использовали как минимум 16 фирм. Домохозяйки задействовали и ряд ИП, зарегистрированных в Петербурге, которые фактически не вели какой деятельности. «Грязные» деньги поступали на счета компаний по фиктивным контрактам, а затем выводились через ИП и физлиц прямо через банкоматы.

За свои услуги женщины брали комиссию не менее семи процентов. За четыре года они заработали порядка 33,5 млн рублей. Сейчас каждой участнице «бизнеса» грозит до семи лет тюрьмы, сообщает «Комсомольская правда».