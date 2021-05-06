Кровавое преступление в Бразилии: подросток с мачете убил в детском саду троих детей и двух воспитательниц

Трое маленьких детей и две сотрудницы детского сада погибли от рук 18-летнего подростка, который с мачете ворвался в заведение, расположенное в бразильском муниципалитете Саудадис. О трагедии, которая произошла 4 мая, пишет DW.

По свидетельству очевидцев, жертв маньяка могло быть и больше, но остальные педагоги успели запереться с детьми в пеленальной комнате.

После неудачной попытки убить всех злоумышленник, очевидно, попытался совершить акт суицида, но его нейтрализовали оказавшиеся поблизости местные жители.

В настоящее время подросток находится в больнице под охраной, а полиция обыскивает его дом.

Власти штата объявили трехдневный траур, а глава муниципалитета Масиел Шнайдер, сообщая по ТВ о случившемся, расплакался в прямом эфире, заявив, что у него самого есть маленький ребенок.