«Продолжает цинично использовать титулы»: уволенный из-за Меган Маркл телеведущий снова раскритиковал герцогиню

Уволившийся из-за Меган Маркл телеведущий Пирс Морган, которому пришлось покинуть телепрограмму Good Morning Britain на британском телеканале ITV после того, как он заявил, что не верит ни единому слову герцогини в ее интервью Опре Уинфри, снова обрушился на жену принца Гарри с критикой.

Накануне Меган объявила о том, что написала книгу для детей под названием «Скамейка», которая выйдет в печать 8 июня этого года.

Моргана возмутило то, что на обложке книге стоит не имя и фамилия автора, а титул — Меган, герцогиня Сассекская. Пирс, который теперь ведет свою собственную колонку для издания Daily Mail, говорит, что бывшая американская актриса цинично продолжает пользоваться своими королевскими титулами, зарабатывая деньги. Как считает ведущий, она делает это, так как знает, что связи с королевской семьей — это единственная причина, по которой ей платят огромные суммы за то, чтобы «извергать ее уникальную елейную благочестивую тарабарщину в документальных фильмах Netflix, подкастах Spotify или детских книгах».

Пирс Морган

«Как, черт возьми, Меган, которая строит из себя „я ненавижу королевскую семью, но называйте меня герцогиней“, может читать нотации об отношениях отца и ребенка, когда она отреклась от своего собственного отца и разрушила отношения своего мужа с его отцом?», — спрашивает Пирс, добавляя, что такое грандиозное лицемерие уже выходит за рамки пародии.

Меган, как известно, после своей свадьбы с принцем Гарри перестала общаться со своим отцом Томасом Марклом. А отношения Гарри с принцем Чарльзом (как и с другими членами королевской семьи) остаются крайне напряженными — после переезда Сассексов в США и скандального интервью Опре Уинфри, в котором супруги обвинили родственников в черствости и расизме.

В своей книге, как говорит Меган, она рассказывает историю об «особой связи между отцом и сыном — глазами матери». На это ее вдохновили отношения ее собственных мужа и сына — принца Гарри и Арчи, которому 6 мая исполнится два года.