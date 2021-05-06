Суд принял иск Навального к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову

Пресненский суд Москвы назначил на 27 мая досудебную подготовку по иску Алексея Навального к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и ИТАР ТАСС. Как сообщалось ранее, оппозиционер требует, чтобы заявления Пескова признали не соответствующими действительности.

В октябре 2020 года пресс-секретарь президента России в беседе с журналистами сказал, что с Навальным «работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки». Суд несколько раз оставлял иск без движения из-за недостатков, препятствующих его рассмотрению.