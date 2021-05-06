На Трампа составили новое досье с компроматом – СМИ

На 45-го президента США Дональда Трампа составили новое досье с компроматом, которое приготовили для Федерального бюро расследований Штатов.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, документ составил бывший британский разведчик Кристофер Стил.

Издание пишет, что в досье указан информация о вмешательстве России в американские выборы. Экс-разведчик предоставил данные о связях с РФ бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Также в досье якобы есть информация о том, что у Кремля есть видеозаписи, компрометирующие Трампа.

Кроме того, якобы в досье есть данные, полученные компанией экс-шпиона Orbis Business Intelligence, что занимается корпоративным шпионажем и защитой.

Напомним, что Стил составил первое «досье» в период с июня по декабрь 2016 года. Однако большинство американских СМИ не стали публиковать информацию о якобы имеющемся у России «досье на Трампа» с компрометирующими материалами, посчитав их необоснованными.

Позже появились данные о том, что информация о наличии у России компромата на Трампа оказалась фейком интернет-тролля из анонимного интернет-форума 4chan.