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Принадлежавший королеве Елизавете II автомобиль продали за четверть миллиона долларов

06.05.2021

Автомобиль Bentley Mulsanne, принадлежавший ранее британской королеве Елизавете II, продан почти за 180 тысяч фунтов (около 250 тысяч долларов). Его приобрел некий коллекционер, имя которого не разглашается.

Машина темно-зеленого цвета с 8-цилиндровым двигателем объемом 6,7 литра была изготовлена специально для королевы в 2012 году. Как сообщает сайт Bramley Motor Car, Bentley Елизавета пользовалась два года. Пробег автомобиля составил почти 10 000 километров. В 2014 году автомобиль был возвращен Bentley Motors Ltd, где его привели в стандартный вид, удалив мигалки, специальные средства связи, королевский герб и прочие отличительные особенности.

22 мая на аукцион Bonhams будет выставлена машина, принадлежавшая внуку королевы принцу Уильяму и его жене Кейт Миддлтон. Range Rover Vogue SE SUV герцог и герцогиня Кембриджские получили в свое распоряжение в 2013 году. В июле 2020 году машина была продана частному лицу.

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