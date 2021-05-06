В США осужденный за убийство Флойда экс-офицер просит о новом судебном разбирательстве

Бывшего американского полицейского Дерека Шовина признали виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Экс-офицер усомнился в объективности своего приговора.

Шовин подал в суд апелляцию с просьбой провести новое рассмотрение по его делу.

Экс-полицейский просит пересмотреть его дело

По словам адвоката экс-офицера Эрика Нельсона, широкая досудебная огласка смерти Флойда якобы помешала вынести справедливый приговор его клиенту.

В апелляции Шовина говорится о том, что суд не изолировал присяжных и не «убедил их избегать всех СМИ». Мол, присяжные, которые выносили решения по его делу, подвергались запугиваниям и давлению на расовой почве.

В заявлении экс-полицейский рассказал о «8 злоупотреблениях, которые допустил суд». Также в апелляции утверждают, что расследование дела, которое предшествовало судебному разбирательству, было предвзятым.