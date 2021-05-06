Официально названа причина смерти принца Филиппа

Официально названа причина смерти мужа британской королевы Елизаветы II принца Филиппа, который скончался в Виндзорском замке 9 апреля в возрасте 99 лет.

Как пишет издание Daily Telegraph, в свидетельстве о смерти, подписанном сэром Хью Томасом, главой медицинской службы королевского двора, в качестве причины указана «старость». Такая формулировка допускается, если пациенту больше 80 лет, и, если врач лично ухаживал за ним в течение длительного периода, наблюдая постепенное ухудшение состояния.

Заявление Томаса указывает на отсутствие каких-либо других заболеваний или травм, которые способствовали смерти.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, месяц провел в больнице короля Эдуарда VII и больнице Святого Варфоломея — с 16 февраля по 16 марта. Ему сделали операцию на сердце.

В свидетельстве указано полное имя герцога: «Его Королевское Высочество принц Филипп, герцог Эдинбургский, ранее известный как принц Греции и Дании Филиппос, ранее известный как Филип Маунтбеттен».

В графе «род занятий» была указана первая профессия Филиппа — «военно-морской офицер и принц Соединенного Королевства», а также вторая — «супруг Ее Величества королевы Елизаветы II».