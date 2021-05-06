Вчені розповіли, коли краще уникати вживання чаю

Якщо ви полюбляєте чай з багатьох причин, включаючи його користь для здоров’я, ви захочете дізнатися наступне: нове дослідження, проведене у Ірландії, показало, що вживання чаю у певний час дня фактично перериває здатність вашого організму засвоювати певні мінерали, особливо для тих, хто п’є чай у певній віковій групі.

Оскільки населення, яке старше за 65 років, у багатьох західних країнах вважається такою демографічною групою, що найшвидше зростає, Міністерство охорони здоров’я Ірландії нещодавно звернулося до Управління з безпеки харчових продуктів Ірландії з проханням провести дослідження, яке могло б рекомендувати суворі та сучасні рекомендації з харчування для літніх людей. Департамент, як повідомляється, використовував багатий банк даних ірландських громадян, щоб дослідити, як харчові звички впливають на загальний стан здоров’я.

Одним з ключових висновків дослідження був такий, що для людей у віці 65 років і більш старших, які пили міцний чай під час їжі, чай чинив вплив на здатність організму засвоювати залізо і цинк. Тому дослідники рекомендують літнім людям пити чай лише між прийомами їжі, щоб отримати максимальну поживну користь від своєї їжі.

Чому залізо і цинк настільки важливі для нашого організму? Цинк, як відомо, є найпоширенішим мінералом, що підтримує нашу імунну систему і допомагає нашому організму зцілюватися. Тим часом, залізо відіграє багато важливих ролей, таких як підтримання імунної системи, вироблення енергії і перенесення кисню по всьому організму.

Інші цікаві дієтичні рекомендації з цього дослідження полягають у тому, що літні люди повинні отримувати багато білка, щоб стимулювати ріст м’язів, залишатися добре зволоженими, приймати вітамін D і уникати вживання занадто великої кількості натрію, оскільки зниження смаку з віком може спонукати деяких літніх людей споживати багато солі.