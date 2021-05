Абдурахманов Антон Викторович. Скандальный путь из государственного кэша в уголовное дело и обратно

Из УВД ЗАО Москвы в Следственный департамент МВД РФ переданы материалы о масштабных хищениях при строительстве объектов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

«За долгие годы расследования обвиняемые в деле так и не появились. Главным фигурантом дела являлся сейчас уже бывший генеральный директор ОАО «Трест МЭТС» Абдурахманов Антон Викторович.

Как рассказали наши собеседники, в 2013-14 г.г. ФГУП «ГВСУ №14» (ранее ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России») заключило с ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» госконтрактов на сумму более 65 млрд. рублей по объектам ВДВ МО. В том числе на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного Ордена Суворова дважды Краснознаменное училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, в качестве авансов были перечислены денежные средства в размере около 11 миллиардов рублей.

По результатам проверки Главной военной прокуратуры по коллективному обращению представителей ООО «СК «Теплоресурс», «РемСтройФасад», «ПРОМФАРМ» (задолженность за выполненные работы только перед этими организациями составляет около 200 млн. руб) выявлены факты хищений руководством ОАО «Трест МЭТС» средств государственного оборонного заказа, выделенных на строительство зданий и сооружений Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова

По данному факту Следственным управлением УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Недавно это дело было передано в Следственный департамент МВД РФ.

Аналогичные нарушения выявлены при выполнении ОАО «Трест МЭТС» строительных работ на объектах, расположенных в Ивановской, Псковской, Смоленской областях и Забайкальском крае. Материалы проверок по данным фактам также направлены в Следственное управление УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве, для возбуждения уголовных дел и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Как отмечает источник, по возбужденному уголовному делу в настоящее время следствие фактически не ведётся, следственные действия не проводятся, а основные фигуранты продолжают свою деятельность, только в других организациях, вот лишь малая часть фактов, которые следствие не замечает или не хочет замечать.

За период 2013-2016г.г. была организована мошенническая схема по расхищению бюджетных средств и средств подрядных организаций. Только сумма исковых требований ФГУП «ГВСУ №14» (ранее ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России») к ОАО «Трест МЭТС» составляет 15 287 113 968,97 рублей!!!

С 2013 по 2016 год генеральным директором ОАО «Трест МЭТС» являлся тот самый Абдурахманов Антон Викторович.

В настоящее время Антон Абдурахманов является Председателем совета директором ОАО «Бамстройпуть».

Существует вероятность того, что лица ответственные за хищение бюджетных средств в ОАО «Трест Мосэлектротягстрой», в настоящее время организовали такую же схему в ОАО «Бамстройпуть», которое является крупнейшим Генподрядчиком на объектах строительства осуществляемых с привлечением государственных средств. Продолжение следует…», — пообещали несколько дней назад авторы издания «Рукриминал» в публикации под заголовком «Бесконечная история хищений».

Вскоре коллеги редакции «Компромат-Урал» данное обещание выполнили и опубликовали следующий материал. Название: «ВДВ оставил без 13 млрд рублей «неприкасаемый» МВД РФ боится привлечь организатора гигантских хищений, а он осваивает новые бюджетные средства»:

«К истории с не расследуемыми масштабными хищениями при строительстве объектов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова подключились военная прокуратура и депутаты Госдумы. Все они требуют немедленно привлечь к ответственности виновных. Тем более, искать их особо не надо, все пути от хищений ведут к одному человеку — Абдурахманову Антону Викторовичу, который руководил на момент событий ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» («Трест МЭТС»), получившим 11 млрд рублей на работы в училище. После скандала, Абдурахманов пересел в кресло гендиректора, а потом председателя Совета Директоров ОАО «Бамстройпуть», которое является генподрядчиком при строительстве технополиса «Эра» в Анапе, строит стрелковый клуб и магазин для концерна «Калашников», выставочный павильон «Алмаз-Антея» и демоцентры для Объединенной судостроительной корпорации и корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

В распоряжении журналистов оказался ответ ВРИО военного прокурора Западного военного округа (Вячеслава – прим. «Компромат-Урал») Лабутина на запрос депутата Госдумы Александра Шерина. В надзорном ведомстве недоумевают, почему застопорилось расследование дела о хищениях при строительстве объектов училища, а по множеству фактов других хищений, за которыми стоит Абдурахманов, выносятся необоснованные отказные постановления, которые непременно отменяются. Ведь в 2013-14 гг. ФГУП «ГВСУ №14» (ранее ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России») заключило с ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» госконтрактов на сумму более 65 млрд. рублей по объектам ВДВ МО. Как выяснила военная прокуратура, по всем договорам ФГУП «ГВСУ 14» перечислило на расчетные счета ОАО «МЭТС до 80% от общей стоимости авансирования в сумме 13 446 425 847,55 руб. Однако взятые на себя обязательства ОАО «МЭТС» под руководством Абдурахманова не исполнило.

«В военной прокуратуре Западного военного округа рассмотрено Ваше обращение от 25.01.2021 о предоставлении информации по уголовному делу в отношении руководителей «СТ-Логистик» и ОАО «Трест Мосэлектротягстрой», возбужденному в следственном управлении УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Установлено, что с целью капитального ремонта и строительства объектов для нужд Воздушно-десантных войск ВС РФ на территории Западного военного округа Министерством обороны Российской Федерации «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» (правопреемник ФГУП «Главное военное строительное управление No 14» Минобороны России) (далее- ФГУП «ГВСУ No 14») в 2013-2015 гг. заключены 35 государственных контрактов, среди которых государственный контракт No ДГ3-44/56-ВГ на выполнение полного комплекса работ по проектированию и строительству объектов военного городка No 1 (шифр 44/56) войсковая часть 41450 (г. Рязань). Цена контракта составила 859 546 800 руб.

Для выполнения работ по указанным государственным контрактам бывшим руководством ФГУП «ГВСУ No 14» привлечено ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» (далее ОАО «МЭТС»), которое приняло на себя обязательства по строительству значительного количества объектов для нужд Минобороны России.

По всем договорам ФГУП «ГВСУ 14» перечислило на расчётные счета ОАО «МЭТС до 80% от общей стоимости авансирования в сумме 13 446 425 847,55 руб. Однако, взятые на себя обязательства ОАО «МЭТС» выполнены не были.

02.04.2018 в следственном управлении УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело No 1.18.0145.0007.000685 в отношении руководства ОАО «МЭТС» по фактам хищения денежных средств по государственным контрактам с ФГУП «ГВСУ Nо 14». С июня 2020 года по предварительное следствие по данному уголовному делу производится в Следственном департаменте МBД России, надзор за которым военная прокуратура Западного военного округа не осуществляет.

Также установлено, что во исполнение принятых на себя по государственному контракту No ДГЗ-44/56-ВГ обязательств ФГУП «ГВСУ No 14» по договору субподряда No ДГ3- 44/56-ВГ-236.1 от 06.12.2013 привлекло ОАО «МЭТС». В соответствии с указанным договором данное общество обязалось осуществить строительство двух хранилищ автомобильной техники войсковой части 41450.

В свою очередь, ОАО «МЭТС» к выполнению работ по строительству указанных объектов по договору 17-СМР/ГУС-15 от 13.04.2013 привлекло ООО «СТ-Логистик». Вместе с тем, выполненные ООО «СТ-Логистик» работы по огнезащитному покрытию хранилищ войсковой части 41450 не соответствуют проектно-сметной документации, требованиям строительных и иных обязательных норм и правил, а также сделаны не в полном объеме.

Военной прокуратурой Рязанского гарнизона материалы проверки о хищении денежных средств при строительстве хранилищ NoNo 1 и 2 для автомобильной техники войсковой части 41450 в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ направлены в следственное управление УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве.

В 2019-2020 гг. в указанном следственном органе неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении руководства ООО «СТ-Логистик», которые отменялись уполномоченными должностными лицами этого следственного органа. Окончательное решение до настоящего времени не принято.

С учетом изложенного, копия Вашего обращения направлена в прокуратуру Москвы для разрешения в части, касающейся проведения доследственной проверки в отношении руководства ООО «СТ-Логистик».

