19 погибших и почти 850 раненых: как повышение налогов в Колумбии привело к массовым беспорядкам и отставкам в правительстве

В Колумбии протестуют против проведения налоговой реформы

В Колумбии с конца апреля не прекращаются массовые протесты против налоговой реформы, которую намереваются провести власти страны. В ходе реформы должен быть повышен налог на добавленную стоимость, а также некоторые другие налоги и сборы. Реформа должна была увеличить государственную казну на 6,8 миллиарда долларов.

Вот только большая часть граждан Колумбии осталась не в восторге от таких начинаний властей, и с 28 апреля в стране не прекращаются акции протеста против налоговой реформы. В ходе столкновений протестующих с полицией погибли уже по меньшей мере 19 человек, почти 850 получили ранения.

Редакция “Шарий.net” рассказывает о налоговых протестах в Колумбии и о том, почему люди вышли на улицы.

Что за реформа

Как уже говорилось, налоговая реформа должна увеличить поступления в бюджет на 6,8 миллиарда долларов. В правящей партии “Демократический центр”, от которой и был выдвинут действующий президент Иван Дуке, назвали реформу, предложенную правительством, “самой важной социальной реформой в истории”.

Она включает в себя расширение применения НДС, налоговой базы и введение сборов за одноразовый пластик. С 2022 года правительство предложило ввести 10-процентный налог на все доходы населения свыше 2,4 миллиона песо (около 627 долларов) в месяц, а через год этот налог будет распространяться уже на доходы от 385 долларов. Правительство Колумбии также стремилось увеличить налог на бензин с 5% до 19%

Вот только “самую важную социальную реформу в истории” не оценили практически все политические силы Колумбии и даже в “Демократическом центре” в конце концов признали, что реформа требует пересмотра. Эксперты отмечают, что налоговая инициатива правительства в нынешнем ее виде в первую очередь нанесет серьезный удар по среднему классу и бедным гражданам, которые в Колумбии составляют около 20% населения.

“Это неконституционная реформа, потому что налоги должны быть прогрессивными, а когда они падают на средний класс и бедных, увеличивая цены на продукты питания, мы можем говорить об этой реформе как о глубоко регрессивной”, — отметил сенатор Хорхе Энрике Робледо.

В правительстве Колумбии в свою очередь заявили, что все критикующие налоговую реформу занимаются популизмом, в то время как в стране ежегодно растет государственный долг. Так, глава Банка Колумбии Леонардо Вильяр отметил, что если реформа не будет принята, у страны не останется средств, чтобы погашать внешний долг, а это, в свою очередь, затормозит экономику страны. Кроме того, если страна больше не сможет расплачиваться по своим внешним долгам, в Колумбии еще больше усугубится экономический кризис.

Однако правительству и национальному банку не удалось убедить ни сенат ни обычных людей в необходимости столь болезненной для населения налоговой реформы. Сенатор Армандо Бендетти заявил, что “реформа ничего не стоит, и тот, кто сегодня говорит о ней, на самом деле идиот”. Он предложил объявить сенатскую забастовку, а также приостановить работу конгресса до тех пор, пока правительство не отзовет проект реформы.

27 апреля сенатор Густаво Петро объявил о начале национальной забастовки в стране.

“Я за то, чтобы правительство отменило налоговую реформу, потому что она идет вразрез с интересами трудящихся. Нельзя повышать налоги на продукты питания, когда растет голод, и нельзя повышать налоги для работающих людей, когда растет безработица”, — отметил Петро.

Он также добавил, что забастовка направлена не против полиции или для распространения коронавируса, а исключительно против принятия налоговой реформы.

28 апреля во всех крупных городах Колумбии начались массовые протестные демонстрации. На улицы Боготы, Кали (третий по величине город страны) и других городов вышли сотни и тысячи протестующих.

При этом поначалу большинство акций проходили мирно, но уже к вечеру первого дня молодые люди начали строить баррикады и поджигать мусорные баки, после этого начались и первые стычки с полицейскими. В первый же день протестов пострадали 42 правоохранителя.

В городе Нейва протестующие снесли статую экс-главы Колумбии Мисаэля Пастране Борреро, а в Кали пришлось ввести комендантский час. На такой шаг местные власти пошли после того, как протестующие в городе подожгли автобусную остановку, начали мародерствовать и драться с полицией.

Чтобы усмирить протестующих, правительству пришлось даже прибегнуть к помощи армии. Правда, это не сильно помогло справиться с беспорядками, а сенатор Вилсон Ариас, также вышедший на улицы, призвал президента вместо того, чтобы “нападать на протестующих”, отменить налоговую реформу.

При этом в правительстве во всем обвиняют леворадикальные организации “Революционные вооруженные силы Колумбии” и “Армию национального освобождения”, ведущих вооруженную борьбу с центральными властями.

“Это вандалы, совершающие умышленные акты. Их организовали и профинансировали диссидентские группы из FARC и ELN, стремящиеся дестабилизировать обстановку в стране”, — заявил министр национальной обороны Колумбии Диего Молано.

Он также добавил, что протестующие используют мессенджеры WhatsApp и Telegram, чтобы координировать свои действия, а самих протестующих Молано назвал “террористами”.

В среду, 5 мая, протестующие в Боготе попытались взять штурмом Капитолий. Участники акции протеста попытались ворваться в здание, где проводят заседания представители нижней и верхней палат конгресса. Об этом на своей странице в Twitter сообщил сенатор Маурисио Торо. Он отметил, что депутатам пришлось эвакуироваться из помещения конгресса в целях безопасности.

Мэр Боготы Клаудия Лопес заявила, что часть протестующих снесла забор, ограждающий Капитолий, но сотрудникам специального подразделения полиции удалось оттеснить их от здания конгресса. Кроме того, она призвала конгрессменов пойти на диалог с молодежью, чтобы избежать дальнейшей эскалации насилия.

Подсчет жертв

Всего в ходе протестов в Колумбии без вести пропали по меньшей мере 89 человек. Наибольшее количество сообщений об исчезновении людей зафиксировано в городе Кали — 35 случаев. Также о пропавших сообщили в Валье, Киндио и Боготе. Среди них как минимум двое несовершеннолетних.

Министр национальной обороны Колумбии Диего Молано сообщил о том, что в ходе антиправительственных протестов были ранены 846 человек. По его словам, в результате столкновений протестующих с правоохранителями был убит один капитан полиции, ранены 540 правоохранителей и 306 гражданских лиц. Молано указал, что протестующие нанесли повреждения 94 банкам, 254 магазинам, 14 платным дорогам, четырем статуям, 69 транспортным станциям и 36 банкоматам.

Агентство EFE со ссылкой на офис омбудсмена Колумбии сообщило, что в ходе акций протеста погибли уже 19 человек. При этом профсоюз работников образования заявил изданию BBC о 1089 случаях насилия со стороны правоохранителей, в том числе о 726 произвольных задержаниях, 27 убийствах и шести актах сексуального насилия.

На фоне протестов после встречи с президентом страны Иваном Дуке в отставку ушли министр финансов и государственных кредитов Колумбии Альберто Карраскилья и его заместитель Хуан Альберто Лондоньо. Карраскилья был главным идеологом налоговой реформы. Его место занял Хосе Мануэль Рестрепо, который до этого занимал пост министра торговли, промышленности и туризма.

Кроме того, 1 мая Дуке заявил, что текст налоговой реформы будет пересмотрен.

“Я дал очень четкое указание Минфину разработать новый текст вместе с конгрессом, который обеспечит консенсус и позволит ему опираться на ценные предложения, представленные партиями, организациями гражданского общества, частным сектором”, — подчеркнул президент Колумбии.

Он также добавил, что в новом документе “не будет НДС на коммунальные услуги и бензин”.

Видимо, такие уступки со стороны правительства протестующие сочли недостаточными, поскольку акции протеста в Колумбии на данный момент и не думают прекращаться. Массовые протесты в стране привели к перекрытию дорог, в результате чего остановились поставки экспортного кофе. Об этом заявил глава федерации производителей Роберто Велес.

“Мы полностью остановлены, экспорт остановлен, кофе не идет ни в порты, ни внутри страны”, — сетует Велес.

Он добавил, что на данный момент место на складах еще имеется, но если протесты продолжатся, то его попросту не хватит. По его мнению, протестующие и правительство должны попытаться уладить свои разногласия, чтобы “не разрушать национальную экономику”.

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