СМИ: Украинцы, похитившие Чауса, ездили на арендованных машинах с GPS-маячком

Украинцы, которые в Молдове похитили бывшего украинского судью Николая Чауса, двигались на арендованных автомобилях с маячками, благодаря чему молдавским правоохранителям удалось установить их маршруты.

Об этом сообщается в совместном расследование молдавского RISE Moldova и «Слідство.Інфо».

Расследователи утверждают, что похищение Чауса планировали минимум 19 дней и на протяжении всего этого времени за ним следила группа из более 10 людей. Все эти люди приехали в Молдову отдельно, не проживали вместе, часто меняли места жительства и покинули страну также отдельно друг от друга в разное время. Как минимуму пятеро причастных въехали в Молдову под вымышленными именами.

По информации СМИ, одним из причастных к похищению украинцев является Юрий Коваленко, который приехал в Молдову 15 марта автобусом, а 17 марта отправился в прокат автомобилей в Кишиневе на улице Иона Крянгэ.

Коваленко арендовал красный Hyundai Accent, который при этом был оснащен системой GPS. Следующие три дня — 18, 19 и 20 марта украинец ездит на этом автомобиле по столице Молдовы к своему напарнику Ивану Федоренко в отель, а потом к дому, в котором на тот момент проживал судья Чаус.

21 марта утром Коваленко заехал в винный магазин, в обед сдал арендованную машину и уехал из Молдовы. 24 марта он снова пересек границу Молдовы еще с одним украинцем под псевдонимом Эдуард Ставицкий, которым, по информации СМИ, был связанный с военной разведкой Андрей Куценко.

25 марта Коваленко взял в аренду машину Volkswagen Jetta и поехал в микрорайон Ботаника, где жил Чаус. Потом машина стояла возле гостиницы и всю ночь до 26 марта возле ресторана на улице Каля Орхейулуй. 27 марта Коваленко захотел продлить срок аренды автомобиля и узнал, что ему нужно оплатить штраф за нарушение ПДР. В этот день он также ездил к дому Чауса, а потом посетил специализированный магазин вин. 28 марта Коваленко сдал второй автомобиль и переехал жить в другой отель вместе с Куценко.

30 марта другой украинец Алексей Нечаев арендует в той же фирме машину, на которой недавно ездил Коваленко. Он тоже съездил к дому Чауса, а 31 марта стоял рядом с тремя автомобилями, два из которых потом использовали для того, чтобы похитить и вывезти из Молдовы судью.