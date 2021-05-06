Журналист-иноагент перевел деньги чиновникам из Пскова. Теперь они аффилированы

Главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин*, получив статус иностранного агента, нашел номера телефонов губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, мэра Пскова Ивана Цецерского и депутата Госдумы от региона и перевел им деньги.

По закону об иноагентах теперь эти политики в ходе выборов должны будут указывать, что связаны с иноагентом, пишет «Медуза»*.

«После того как я получил статус „иностранного агента“, я нашел номера нашего губернатора, главы администрации, депутата Госдумы от Псковской области, расчетный счет двух „аношек“ [„Медиа60“ и „Медиацентр60“], издающих провластные СМИ. Я им отправил средства по номеру телефона, которые были привязаны к мобильному банку, — и в последнем отчете Минюста отчитался, что они получили финансирование от „иностранного агента“. В этот момент Госдума приняла закон об аффилированных с „иностранными агентами“ лицах. По идее, эти товарищи, которые будут участвовать в выборах, не менее чем на 15% своей [рекламной] площади должны указывать, что они связаны с „иноагентами“. Я сделал это еще в середине января; мне интересно, что будет», — поделился Камалягин*.

По его словам, чиновники вернули деньги после того, как Камалягин* обнародовал данные о переводах. «Когда я предал это огласке, депутат, глава администрации и губернатор прислали мне деньги назад, но это, конечно, так не работает. И они страшно возмущались в провластных телеграм-каналах, какая я скотина. Пока для них никаких правовых последствий не наступило, но еще рано. А мне уже хуже не будет», — уверен журналист.

Денис Камалягин* один из первых физических лиц в России признан иноагентом. Поводом для этого стали гонорары, которые журналист получал от издания «Север.Реалии»*.

Закон, позволяющий объявлять иноагентами физических лиц, Владимир Путин подписал 30 декабря 2020 года.