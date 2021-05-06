В Германии может появиться 178 тыс. безработных

Люди, занятые в автопроме, потеряют работу из-за электромобилей

Автомобильные заводы Германии в будущем могут провести массовые сокращения штатов. Ориентировочное число уволенных работников составит примерно 178 тыс. человек. Такие данные приводит Институт экономических исследований Ifo..

«В 2025 году по меньшей мере 178 тыс. работников пострадают от перехода на электродвигатели», сказано в отчете ученых.

Сокращение производства бензиновых и дизельных двигателей приведет к тому, что большинство сотрудников потеряют работу, а не уйдут на пенсию.

«У предприятий есть возможность своевременно предпринять необходимые меры, как, например, профессиональная переподготовка или повышение квалификации», отмечает глава центра индустриальной экономики и новых технологий Ifo Оливер Фальк.

Отметим, что в автомобильном производстве Германии в 2020 году было занято 808 935 сотрудников. Самый высокий показатель занятости в этой сфере с 2010 по 2020 год наблюдался в 2018 году — 833 937 человек.