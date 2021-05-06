В Кремле рассказали, как идет подготовка к встрече Байдена и Путина

По словам Пескова, с местом встречи еще не определились

Место возможной встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным до сих пор не выбрано. Конкретной информации пока нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС в четверг, 6 мая.

Журналисты спросили у Пескова, определен ли уже широкий список возможных площадок или конкретный город для организации этого саммита.

«Нет. По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем», – заявил пресс-секретарь Путина.

В интервью CNN министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча Байдена с Путиным позволит «выиграть время» для Украины. По его словам, на время подготовки встречи российский президент «не будет нарушать правила».

«Я понимаю тех, кто действительно обеспокоен (о саммите. – Ред.), из-за отсутствия информации, из-за теорий заговора, из-за унаследованного страха перед предательством. Но я вижу это с другой точки зрения – с профессиональной дипломатической точки зрения. И я не вижу ничего, что противоречило бы интересам Украины, по крайней мере, на данный момент», – добавил Кулеба.