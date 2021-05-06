Без зарплаты и выходных. Сеть киевских кафе «Хлебный» попала в скандал

Экс-сотрудница «Хлебного» написала на своей странице, что ей не заплатили зарплату

В интернете разгорелся скандал вокруг сети популярных в Киеве кафе-пекарен «Хлебный». По словам бывших и нынешних сотрудников заведений сети, работникам часто не платили зарплату по несколько месяцев, штрафовали почти на всю сумму зарплаты за небольшие проступки, не давали выходных и заставляли работать по 17 часов в сутки. Скандал вокруг сети булочных подняли в Instagram.

Так, экс-сотрудница «Хлебного» Дарья написала на своей странице, что ей не заплатили зарплату за несколько месяцев из-за того, что она пробила для своих подруг выпечку на свой счет (по ее словам, в «Хлебном» сотрудникам можно брать выпечку, а в конце месяца это списывается с зарплаты).

«Через час после этого случая меня увольняют, обусловливая это тем, что передавать продукцию хлебного третьим лицам (даже пробивая на себя) – нельзя. Абсолютно ни в каких правилах об этом сказано не было. Интересный факт, так делают практически все, но втихаря. Попросив свою зарплату за январь и февраль у менеджера, я получила ответ: «В кассе сейчас тысяча гривен, вряд ли она тебе чем-то поможет, приедешь и заберешь потом». Через 10 минут я читаю сообщения, что никакие деньги мне не выплатят. Собственно, так и случилось. Деньги за 313 отработанных часов, больше 17 тысяч рабочих минут», – написала девушка в Instagram.

Она также написала, что ее заставляли работать сразу в двух заведениях. «Хлебный», как вы объясните тот факт, что я одновременно работала сразу в двух «Хлебных»? 8 часов в одном и сразу же 9 – в другом (17 рабочих часов в день)? Как вы объясните тот факт, что в конце февраля я не получила зарплату за начало января? Вы тоже работаете за несколько круассанов и булочек бесплатно два месяца?» – рассказывает девушка.

После этого свои истории начали публиковать другие сотрудники или бывшие сотрудники заведений сети.

«Привет. Работала в «Хлебном» в SMM, предупредила, что ухожу за неделю без каких-либо претензий, хотя отношения там к сотрудникам так себе, обзывать дурой – норма. На свое сообщение я получила кидание трубки и все – тотальный игнор всех моих сообщений, когда я могу забрать зп за месяц. Пока я точно так же не выставила сторис – мне начали звонить и писать, спрашивать, мол, зачем я вру. Потом я начала вникать во всю эту движуху, и оказалось, что это стандартная процедура прощания с сотрудниками», – делятся экс-сотрудники.

Еще одна официантка рассказала, что ей пригрозили увольнением, потому что она сильно ударилась травмированной ногой и попросила отгул.

«Я упала с лестницы с разносом… ударилась очень сильно коленом, на котором была травма когда-то, меня домой не отпустили… Я отработала еще 5 или 6 часов, меня не поставили на раздачу, я так же бегала по лестнице. Под конец я просто не могла согнуть ногу. Смену я доработала, у меня был выходной после этого и после смена. Я предупредила заранее и сказала, что на смену не зашла. На что мне сказали, либо ты выходишь, либо уволена. Я даже собиралась выйти, в итоге утром перед сменой встала с кровати и упала», – написала девушка.

Еще одна бывшая сотрудница рассказала, что работала там больше года якобы официально, однако на самом деле ее не трудоустроили, а проценты на налоги списывали.

«Я работала там чуть больше года и меня «устроили официально», списывая налоги как положено. Как только я пришла увольняться, я обнаружила, что мои документы даже не подали в бухгалтерию, они просто потерялись, а каждый месяц проценты с зарплаты забирали. В итоге кто-то из бухгалтерии наживался с моей зарплаты каждый месяц, и я думаю, я такая не одна», – говорит она.

Как Vesti.ua рассказал экс-работник «Хлебного», менеджеры в заведениях часто ставили смены, чтобы люди работали шесть-семь дней подряд без выходных.

«Им все равно, например, что ты работал шесть дней подряд без выходных. Они дают тебе еще несколько рабочих, потому что там постоянно не хватает сотрудников. Очень неуважительно реагируют, когда ты просишь несколько выходных по какой-либо важной причине. По итогу, хочу сказать, что там происходит очень жесткая эксплуатация сотрудников и полное неуважение к ним. Никто тебе не доплатит за то, что ты переработал или выполняешь обязанности, которые никак не связаны с твоей позицией», – рассказал он.

Сама сеть пекарен «Хлебный» официально пока никак не прокомментировала скандал, совладелица сети Алина Косичкина прокомментировала в комментариях к посту девушки, что инцидент считает воровством.

При этом другие сотрудники начали жаловаться в Сети, что иногда для увольнения руководство и менеджеры использовали разные «абсурдные причины».

А пока на аккаунте в Instagram заведения пользователи пишут комментарии с требованием вернуть девушке зарплату.

Напомним, «Хлебный» – это сеть киевских заведений ресторанов Алины Косичкиной и Дмитрия Заходякина. К слову, в 2018 году они попадали в скандал с журналистами: фотографы издания Kyiv Post приехали в кафе-пекарню «Хлебный», чтобы сделать съемку и пообщаться с владельцами нового заведения. Однако позже журналисты написали в Facebook, что владельцы – Алина Косичкина и Дмитрий Заходякин сперва опоздали на встречу на час, а затем нецензурной лексикой попросили фотографа покинуть заведение.

Кроме того, жильцы дома на одной из центральных киевских улиц, где расположено одно из кафе, обвиняли владельцев сети в том, что они разрушают историческое здание. Кроме того, вытяжки были установлены внутрь двора и все запахи с кухни автоматически попадали в квартиры жильцов. Также люди жаловались на шум.

vesti.ua