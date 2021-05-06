Государственное телевидение Ирана показало видео со взрывом Капитолия США

На кадрах демонстрируются военные Корпуса стражей исламской революции

Корпус стражей исламской революции опубликовал пугающий пропагандистский видеоролик, в котором Капитолий США взорвали ракетой, а его солдаты «освобождают» Иерусалим. Видео показывали на государственном канале, пишет New York Post.

На кадрах демонстрируются военные Корпуса стражей исламской революции и запуск ракеты, вслед за которым можно увидеть взрывающийся Капитолий. Кадры ненастоящие. Их показали в эфире государственного телевидения перед речью лидера Ирана Аятоллы Хаменеи.

«Американцы годами были глубоко опечалены тем влиянием, которое имеет Исламская Республика. Поэтому они рассердились на генерала Сулеймани и предали его мученической смерти», – сказал Хаменеи.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в Багдаде в январе 2020 года во время атаки беспилотников ВВС США.