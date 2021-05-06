132 тысячи долларов в день: жена Билла Гейтса арендовала частный остров, чтобы спрятаться от прессы

Жена Билла Гейтса Мелинда, которая подала на развод после 27 лет семейной жизни, арендовала уединенный частный остров Каливиньи в Карибском море, где спряталась от прессы вместе с тремя своими детьми. Мелинда Гейтс не желает сейчас отвечать на вопросы журналистов.

Аренда обходится супруге миллиардера в 132 тысячи долларов в день. Самого Билла Мелинда на остров, который входит в состав Гренады, не пустила. Она сердита на него. Дети пары (25-летняя Дженнифер, 21-летний Рори и 18-летняя Фиби), также недовольны действиями отца и приняли сторону матери.

Билл и Мелинда фактически разошлись еще несколько месяцев назад. Их развод — далеко не мирный, хотя супруги уже без скандалов договорились о разделе имущества. Для начала, в день объявления о расставании, инвестиционная компания Билла передала Мелинде акций на 1,8 миллиарда долларов.

Причина разрыва до сих пор неизвестна.