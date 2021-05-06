Порошенко в маске, а Кононенко — без: в Сеть слили фото с отдыха на Кипре

Экс-президент Петр Порошенко отправился с супругой на Кипр отмечать майские праздники

В Сеть слили фотографии с отдыха экс-президента Петра Порошенко и его супруги Марины, которые остановились в самом дорогом отеле Кипра «Parklane». Снимки опубликовал Telegram-канал «Карточный офис» в четверг, 6 апреля.

На фото Порошенко с женой гуляют по территории отеля в масках. А вот экс-депутат Игорь Кононенко и его семья — без масок.

«Друзья, как и обещали, публикуем фотографии Петра Порошенко на которых он в маске! И Марина Порошенко тоже в маске! А вот экс-депутат Игорь Кононенко и его семья без масок!», — пишет Telegram-канал.

Экс-президент Петр Порошенко отправился вместе со своей супругой Мариной на Кипр отмечать майские праздники. Об этом стало известно еще 3 мая — рейс №341 «Киев — Ларнака» вылетел из «Борисполя» в 10:25. Лидер «Европейской солидарности» остановился в самом дорогом отеле на острове «Parklane», на въезде в который развевается флаг Российской Федерации.

Поездка Порошенко на Кипр может быть связана с необходимостью решения некоторых деловых вопросов.