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Руководство Южной железной дороги организовало схему хищения зарплат

06.05.2021

В Харькове разоблачена схема хищения средств путем безосновательного начисления заработной платы и других социальных выплат должностными лицами руководящего состава  «Укрзализныци». Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Должностные лица Южной железной дороги  создали схему начисления и выплаты заработной платы работникам, фактически не было на рабочем месте. Подчиненным предлагали не оформлять отпуска «за свой счет», чтобы продолжались начисления заработной платы, а деньги отдавать своим руководителям.

Отсутствие работников на рабочем месте чиновники прикрывали недостоверными внесениями рабочего времени в табеле учета, а также оформляли фиктивные больничные.

По предварительным подсчетам, схеме, которая действовала с 2017 года, государству нанесен ущерб на сумму около одного миллиона гривен. Открыто дело по ч. 3 ст. 191 УК.

368.media

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