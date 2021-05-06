Вогонь перекинувся на магазин: у Києві на ДВРЗ згоріло авто

Черговий випадок загоряння машини стався вночі 4 травня на вулиці Алматинській у Дніпровському районі Києва.

: Київ оперативний

Близько 4:00 у дворі будинку №41Б почалася пожежа. Вогонь швидко охопив припаркований Renault Kangoo, після чого перекинувся на приміщення магазину.

На місці події працювали бійці ДСНС та поліцейські.

Очевидці кажуть про підпал

Рятувальники, які прибули на місце події, загасили вогонь. Однак врятувати автівку не змогли – вона вигоріла вщент.

Свідки інциденту стверджують, що пожежа є справою рук невідомих, які підпалили Renault.

Внаслідок події ніхто з людей не постраждав. За фактом загоряння правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Як саме вони кваліфікували подію, наразі невідомо.

Досудове розслідування інциденту триває.

Підпали автівок у столиці трапляються досить часто. Ледве не кожного тижня поліцейські фіксують випадки умисного знищення чужого майна в такий спосіб.