Вогонь перекинувся на магазин: у Києві на ДВРЗ згоріло авто

Черговий випадок загоряння машини стався вночі 4 травня на вулиці Алматинській у Дніпровському районі Києва.
: Київ оперативний
Близько 4:00 у дворі будинку №41Б почалася пожежа. Вогонь швидко охопив припаркований Renault Kangoo, після чого перекинувся на приміщення магазину.
На місці події працювали бійці ДСНС та поліцейські.
Очевидці кажуть про підпал
- Рятувальники, які прибули на місце події, загасили вогонь. Однак врятувати автівку не змогли – вона вигоріла вщент.
- Свідки інциденту стверджують, що пожежа є справою рук невідомих, які підпалили Renault.
Внаслідок події ніхто з людей не постраждав. За фактом загоряння правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Як саме вони кваліфікували подію, наразі невідомо.
Досудове розслідування інциденту триває.
Підпали автівок у столиці трапляються досить часто. Ледве не кожного тижня поліцейські фіксують випадки умисного знищення чужого майна в такий спосіб.